Аукционный дом «Александр» представляет предметы из частных коллекций

Аукционный дом «Александр» объявил о проведении 25 мая 2023 года второго Аукциона частных коллекций предметов искусства, которые охватывают период, начиная с XV и заканчивая XXI столетием. Пять сессий торгов предстоящего аукциона будут посвящены разным историческим эпохам в искусстве и разнообразным жанрам. На суд ценителей и знатоков предложены старинные русские иконы из коллекции И. А. Сысолятина, редкие образцы российской нумизматики и фалеристики, живописные и графические работы российских художников XIX и начала XX столетия, предметы японского декоративно-прикладного искусства и, наконец, отменные образцы современного искусства России.

В особняке Спиридонова в центре Москвы, в специально организованном выставочном пространстве начался предаукционный показ коллекций, который будет проходить до 24 мая. Отдельные залы особняка посвящены пяти разным тематическим сессиям предстоящих торгов. Все лоты предстоящего аукциона прошли оценку экспертов, которые подтвердили их подлинность, уровень сохранности и высочайшее качество. Многие произведения, представленные на аукционе, являются большой редкостью и имеют высокое историко-художественное и музейное значение.

Русские иконы XV–XX веков из коллекции И. Сысолятина

Игорь Александрович Сысолятин — владелец одной из крупнейших в России частных коллекций русских икон, которые он собирает с 1988 года. Благодаря Сысолятину в страну вернулось множество уникальных образцов, и сегодня он является одним из тех коллекционеров, которые определяют ситуацию на рынке русской иконописи.

В настоящий момент собрание Сысолятина насчитывает более тысячи шедевров русского иконописного искусства различных эпох, направлений и школ, от XV до XX века, а их широкая география охватывает Выг и Урал, Палех и Мстёру, Ярославль и Кострому, Москву и Санкт-Петербург, Ветку и Стародубье, простирается от Русского Севера до юга и юго-запада России.

З00 произведений из обширной коллекции Сысолятина были представлены в 2022 году на выставке «Россия в ее иконе» в Музее русской иконы имени Михаила Абрамова. Широкая публика впервые смогла увидеть множество редких работ, а специалисты-искусствоведы открыли для себя новые имена и дополнили историю русской иконописи. На предстоящий аукцион коллекционер выставил 81 образец из своего частного собрания.

Топ-лоты этой сессии торгов

Икона «Иоанн Предтеча Ангел Пустыни» середины — третьей части XV века Новгород; дерево, левкас, темпера, серебрение, золочение. Образ крылатого Иоанна без чаши с главой, лишь со свернутым свитком, характерен для ранних русских примеров этой иконографии, относящихся к XIV–XV векам. Но поясной вариант этой композиции встречается крайне редко: единственная его аналогия в XIX веке находилась в другом частном собрании — Михаила Погодина, а теперь хранится в Русском музее.

Стартовая цена: ₽ 8 000 000. Экспертная оценка: ₽ 10 000 000–12 000 000.

Икона «Ангел-хранитель, Иоанн Предтеча и Мученица Надежда». 1901 г.; Москва; мастер: придворный живописец Василий Павлович Гурьянов; дерево, паволока (?), левкас, темпера, золочение, чеканка по золоченому левкасу; 84,9 × 59,5 × 3,6 см. Происходит из Воскресенской церкви уже не существующего села Парфеньево Калязинского уезда Тверской губернии. Изображение является редким примером адаптации сюжета небольших домашних икон к типу крупного храмового образа. На нем представлены святые семейной пары — пророк Иоанн Предтеча и мученица Надежда, а также ангел-хранитель, покровительствующий обоим супругам — заказчикам образа. Икона предназначалась для церковного интерьера, где должна была напоминать прихожанам и духовенству о необходимости молиться за своих благодетелей.

Стартовая цена: ₽ 6 400 000. Экспертная оценка: ₽ 8 000 000–10 000 000.

Нумизматика и фалеристика России

Нумизматика и фалеристика, коллекционирование старинных монет, орденов и медалей, — это направления, с которых в 2005 году началась история и деятельность аукционного дома «Александр». Проведение нумизматических аукционов под названием «99 коллекционных монет Императорской России» задало высокую планку и выработало максимально строгий подход к отбору предлагаемых лотов — российских, иностранных и античных монет, медалей и бон.

Топ-лоты этой сессии торгов

Рубль 1704 года «Узкий хвост». Серебро 28,36 г, диаметр 42,6 мм, без обозначения монетного двора. Тип орла образца 1704 года, чеканена на гладкой заготовке. Данный артефакт входит в особую группу наиболее редких и значимых типовых монет времени правления Петра I. Является самым первым российским рублем, выпущенным для массового обращения и заменившим выпускавшиеся до того проволочные деньги на круглые монеты машинной чеканки.

Стартовая цена: ₽ 6 400 000. Экспертная оценка: ₽ 8 000 000–10 000 000.

10 000 рублей 2022 года «350-летие со Дня рождения Петра I». Санкт-Петербургский монетный двор, золото 1006 г, диаметр 100 мм. Художники: Е. В. Крамская, А. В. Бакланов, скульпторы: А. А. Долгополова, А. В. Бакланов. Золото 999-й пробы (чистого металла 1 кг). Тираж 50 пронумерованных экземпляров. Данный экземпляр № 22.

Стартовая цена: ₽ 4 800 000. Экспертная оценка: ₽ 6 000 000–7 000 000.

Живопись и графика России XIX–XX веков

Представленное на данной сессии аукциона собрание — это работы известных, значимых и самобытных русских живописцев и графиков середины XIX — первой половины XX столетия. Первоклассные произведения относятся к разным жанрам, стилям и направлениям отечественного изобразительного искусства более чем за вековой период.

Среди представленных на аукционе лотов, датируемых XIX веком, работы пейзажистов Василия Садовникова, Григория Капустина и Константина Вещилова, акварелиста Михаила Зичи, передвижника Александра Киселёва, последователя барбизонской школы Ивана Похитонова, баталистов Павла Ковалевского и Александра Виллевальде, портретиста Алексея Харламова.

Начало ХХ века представлено графикой импрессиониста Константина Коровина и работами символиста Николая Калмакова. Постреволюционный период отмечен творчеством представителя первой волны эмиграции Александра Яковлева и Александра Серебрякова, сына знаменитой Зинаиды Серебряковой. Самые поздние работы на аукционе — это картины Александра Шендерова, крупного советского живописца и графика, продолжателя традиций мирискусников.

Такая редкая по качеству и количеству первых имен коллекция нечасто появляется на открытых торгах. Почти все работы имеют солидный провенанс, выставлялись на крупных аукционах и участвовали в музейных экспозициях. Собранные со знанием и вкусом произведения из этой аукционной сессии способны занять достойное место в любом художественном музее или частном собрании.

Топ-лоты этой сессии торгов

Александр Александрович Киселев (1838–1911). «На берегу реки». 1879 г., холст, масло, 51 × 68 см; в раме — 88,5 × 104,5 см, подпись и дата: А. Киселевъ // 1879 г. Данная работа участвовала в 7-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок в 1879 году в Санкт-Петербурге, фигурирует в ее каталоге. Также указана в энциклопедии «Товарищество передвижных художественных выставок. 1871–1923 гг.» авторства Г. Б. Романова 2003 года.

Стартовая цена: ₽ 14 400 000. Экспертная оценка: ₽ 18 000 000–20 000 000.

Александр Евгеньевич Яковлев (1887–1938). «Мать и дитя. Хюэ» (Аннам, Французский Индокитай) 1932 г., бумага, пастель, сангина, уголь, 56 × 66,5 см; подпись и дата: A. Iacovleff // Hue // 1932. Рисунок исполнен во время автопробега из Бейрута в Пекин («Желтый рейд»), организованного концерном «Ситроен» в 1931–1932 годах. Яковлев являлся художником миссии и на протяжении всего маршрута делал зарисовки ландшафтов, памятников архитектуры, местных жителей и их быта. В марте 1932 года в городе Хюэ, столице протектората Аннам (нынешний Вьетнам), и был создан рисунок, представленный на аукционе. В обширном собрании графики, исполненной Яковлевым, его вьетнамские рисунки являются наиболее редкими.

Стартовая цена: ₽ 12 800 000. Экспертная оценка: ₽ 16 000 000–18 000 000.

Японское искусство XIX–XX веков

Этот раздел аукциона представлен сразу несколькими важными направлениями японского традиционного декоративно-прикладного искусства. Значимой его частью является скульптура из слоновой кости, от миниатюрных фигурок нэцкэ до крупных скульптур окимоно. Изначально, в середине XIX века, нэцкэ служили брелоками, украшали пояс японского мужского костюма и демонстрировали благосостояние владельца. Резные скульптуры окимоно (дословно с японского «предмет для обозрения») с начала 1870-х годов стали производиться из слоновой кости для западного рынка — для украшения интерьера. В итоге их стиль стал результатом слияния японской и европейской традиций в пластике, а сам жанр получил обобщенное название гэтё — резьба по кости.

На предстоящих торгах аукционный дом «Александр» представит оба жанра — уникальные нэцкэ, созданные в Японии в конце периода Эдо (XVIII–XIX вв.), и произведения окимоно XIX века разных национальных школ. Все они созданы известными мастерами своего времени, отличаются высоким уровнем исполнения, интересными сюжетами и находятся в идеальном состоянии.

На этих торгах также будет представлена коллекция из семи великолепных ваз, выполненных в мастерской Миягавы Макудзу Кодзана, одного из величайших японских мастеров гончарного дела, работавшего в период Мэйдзи (1868–1912). Его имя было хорошо известно как в Стране восходящего солнца, так и за ее пределами. Будучи владельцем процветающей мастерской в городе Иокогаме, Кодзан занимался созданием керамических и фарфоровых произведений как для внутреннего рынка, так и на экспорт и принимал участие во множестве международных выставок того времени.

Топ-лоты этой сессии

Керамический сосуд в форме чайницы, декорированный традиционными глазурями и росписью эмалевидными красками 1890-х годов. К более поздним произведениям, выполненным в 1910–1915 годах — в самый расцвет творчества мастера, — относятся ваза с изображением двух драконов с тончайшей росписью золотом и высокая тонкостенная фарфоровая ваза классической китайской формы, украшенная кобальтовой росписью с пейзажем в стиле сансуй.

В третьей части торгов будет представлено несколько десятков произведений искусства, изготовленных в сложных техниках художественного литья, ковки, чеканки, шлифовки, инкрустации и патинирования по металлу — золоту, серебру, меди, железу, различным сплавам, с декором из эмали и керамической глазури. Среди них работы великого японского скульптора Осимы Дзёуна, одного из основателей Токийской школы изобразительных искусств; работы Кавадзи Митисукэ, больше известного как мастер оправ для мечей; работы мастера Масацунэ, который знаменит скульптурными изображениями птиц; а также мастерских Комаи, Ногава, Иноуэ и Мияо Эйсукэ.

Топ-лоты этой сессии торгов

Скульптура «Парчовые карпы». Произведение уходит своими корнями в восточный символизм: пара карпов кои, плавающих в прозрачной воде, олицетворяет материальное благополучие и счастье в личной жизни. Уникальность данного произведения заключается не только в совершенных пропорциях и законченности композиции, отличающих все работы знаменитого мастера Осимы Дзёуна, но и в сложном технологическом исполнении из различных металлов. Мастер Осима Дзёун, Япония, поздний период Мэйдзи (1868–1912), литье, гравировка, инкрустация, патинирование. Длина: 53 см и 25 см.

Стартовая цена: ₽ 9 600 000. Экспертная оценка: ₽ 12 000 000–15 000 000.

Шкатулка с изображением красавицы. Массивная шкатулка относится к лучшим образцам работ мастерской Комаи. На крышке шкатулки в технике высокорельефной аппликации такадзоган изображена молодая красавица в кимоно под цветущей сакурой. Шкатулка выполнена из железа и инкрустирована золотом в технике нуномэдзоган (тканый узор), серебром в технике такадзоган (высокорельефная аппликация) и ювелирными сплавами. Четыре трехлопастные ножки декорированы резьбой в стиле «облачный воротник», а внутреннее пространство шкатулки позолочено и украшено изображениями, выполненными гравировкой в технике резьбы катакирибори. Мастерская Комаи, Япония, Киото, вторая половина периода Мэйдзи (1868–1912); железо, золото, серебро, сплавы; чеканка, шлифовка, инкрустация, патинирование; 14,2 × 11,2 × 7,3 см.

Стартовая цена: ₽ 6 400 000. Экспертная оценка: ₽ 8 000 000–10 000 000.

Современное искусство России

В этом разделе аукциона представлена коллекция современных произведений камнерезной пластики, созданных лучшими отечественными мастерами из Санкт-Петербурга, с Урала и из Сибири — именно в этих регионах началось возрождение этого вида искусства в России.

Произведения отражают практически все основные направления камнерезной пластики — жанровую миниатюру, анималистику и флористику. Самый масштабный раздел составляют жанровые композиции из твердых пород камня в технике полихромной объемной мозаики. Тематика таких композиций весьма разнообразна: сказочная, историческая, военная, фольклорная, экзотическая и даже мифопоэтическая. Художественные решения тем варьируются от миниатюрных фигурок, созданных не без влияния работ фирмы Фаберже, до масштабных настольных скульптур и сложных композиций с обилием ювелирно выполненных деталей, а также декоративных панно в технике флорентийской мозаики.

Авторы этих работ — мастера известной екатеринбургской камнерезной мастерской «Святогор», художники-камнерезы из Уфы, известные мастера из Санкт-Петербурга Сергей Фалькин и Геннадий Пылин.

На торги этой сессии также будут выставлены четыре живописные работы и одна скульптура Анатолия Белкина, одного из самых молодых представителей нонконформистского движения 1970-х и знаковой, объединяющей фигуры петербургской культуры. В 2004 году в Государственном Эрмитаже состоялась большая персональная выставка Белкина «Золото болот»: экспозиция в семи залах Главного штаба включала в себя живопись, графику, скульптуру, предметы быта, многочисленные этнографические и археологические находки, гербарии. Следом проект был представлен в 2006 году в московской галерее «Триумф».

Топ-лоты этой сессии торгов

Панно «Иван да Марья». Овальное панно с изображением молодой пары — всадника и девушки в стилизованных русских народных костюмах на фоне летнего сельского пейзажа. По-сказочному нарядная композиция с обилием декоративных деталей демонстрирует высокий уровень исполнения сложного мозаичного набора из фигурных пластин цветного камня. 2022 г., Сибай, Башкортостан, УПП НХП «Артель», автор: Е. Литвинович; виолит, лазурит, мукаит, чароит, яшма; флорентийская мозаика; 63,2 × 46,2 см.

Стартовая цена: ₽ 2 800 000. Экспертная оценка: ₽ 3 500 000–4 000 000.

Композиция «Ковчег». 2018–2020 гг., камнерезная студия «Святогор», Екатеринбург; мастера: П. Лапыш, К. Антипин, М. Артемьев, А. Брацюк, И. Вандышев, А. Лебедев, Т. Мурзина; материалы — долерит, кахолонг, кварцит, кремень, мрамор, окаменелое дерево, яшма, бронза; резьба, серебрение, патинирование, инкрустация, мозаика объемная. Высота: 51,5 см; ширина: 73,5 см; глубина: 51,5 см.

Стартовая цена: ₽ 14 400 000. Экспертная оценка: ₽ 18 000 000–20 000 000.

В основе данной работы — библейский сюжет о Всемирном потопе, когда праведный человек Ной построил судно-ковчег и спас людей и животных, взяв на борт «каждой твари по паре». На округлой подставке с металлическим бортом в виде рельефных гребней волн размещена многофигурная ярусная композиция с завершением в форме деревянной модели ковчега. Мастера предложили новое, необычное решение темы: сложная по замыслу, конструкции и техническому исполнению композиция содержит игровой элемент — фигурки могут функционировать как самостоятельные арт-объекты.

Предстоящий аукцион

Аукцион частных коллекций № 2 состоится в четверг, 25 мая 2023 года, в 16:00, в особняке Спиридонова, по адресу: Москва, Малый Гнездниковский пер., 9, стр. 1

Предаукционный показ будет проходить с 16 по 24 мая 2023 года, с 10:00 до 20:00, и 25 мая, с 10:00 до 15:00, посещение возможно по предварительной записи по телефону +7 (495) 357 48 00

Об аукционном доме «Александр»

Аукционный дом «Александр» был основан в 2005 году, и первым направлением его деятельности стало проведение очных нумизматических аукционов под названием «99 коллекционных монет Императорской России».

С 2014 года параллельно с очными торгами аукционный дом начал проводить интернет-аукционы, и сегодня они проходят на собственной платформе. Онлайн-формат позволяет сохранять полную конфиденциальность в отношении клиентов и их сделок.

На данный момент аукционный дом «Александр» проводит более 15 нумизматических аукционов в год, на которых выставляется свыше 18 000 лотов.

В ноябре 2022 года «Александр» провел первые торги в новом для себя формате: на Аукционе частных коллекций № 1 были представлены разнообразные предметы искусства XVII–XXI веков.

Сайт – www.adalex.ru .

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