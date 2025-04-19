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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМоскваAuto Tuning Show: Дрифт и Hit Bit Battle для всех поклонников скорости...

Auto Tuning Show: Дрифт и Hit Bit Battle для всех поклонников скорости в Конгресс-центре «Патриот»

editor
By editor
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Moscow Auto Tuning Show 2025
Фото предоствлено PR-службой Moscow Auto Tuning Show 2025

На площади порядка 10 000 квадратных метров гости смогут оценить по достоинству более двухсот уникальных автомобилей. Мероприятие собирает массу интересных и знаменитых личностей из автомира: профессиональных пилотов, автоблогеров, технических специалистов и всех, кого интересует автомобильная тематика. Любителей экстрима ждет дрифт-шоу специальных гостей, а также дрифт такси на мощных и специально подготовленных к дрифту автомобилях. Смекалистые гости смогут поучаствовать в различных конкурсах с ценными призами, среди которых — брендированная одежда.

Завсегдатаи этого мероприятия прекрасно знают о том, что Auto Tuning Show выставка с историей, которая дает посетителям не только насладиться новаторскими достижениями в плане тюнинга авто, но и поучаствовать в самых разных активностях. К тому же посетителей ждут весьма комфортные условия времяпрепровождения, ведь Auto Tuning Show — единственная выставка в нише тюнинга которая проводится в выставочном центре. 

Прозвучавшая из уст классиков русской литературы Ильфа и Петрова еще 100 лет назад фраза «автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения» получила благодаря устроителям экспозиции, свое закономерное продолжение: «Автомобиль — это еще и способ самовыражения!» Тюнинг автомобилей приобрел в наши дни небывалый размах популярности. Ежегодно возрастает количество уникальных доработанных автомобилей, которые заметно выделяются среди общего потока машин. Каждый из них, который представляет собой интерес в креативном или эстетическом отношении, участвует в марафоне Auto Tuning Show.

Сторонники самых разных направлений тюнинга не перестают поражать посетителей своими необычными проектами и решениями. В их число входят как топовые тюнинг-ателье и студии различных сфер тюнинга (технический, интерьерный, экстерьерный, детейлинг студии и аксессуары), известные уже за пределами нашей страны, так и талантливые инженеры, собирающие свои автомобили в гаражах.   «Не секрет, что в переводе с английского «тюнинг» переводится как «настройка», — говорит организатор выставки Николай Свириденко. — Если вы — заядлый автолюбитель или эксперт, разбирающийся в новинках автопрома, то ваше настроение напрямую зависит от того, насколько продуманно укомплектована ваша машина и насколько точно отражает ее тюнинг ваш характер. Наша задача — познакомить вас с полным спектром неисчерпаемого мира тюнинга и научить вас комплектовать автомобиль, исходя из вашей индивидуальности и черт вашего характера. Уверен, что скучать у нас вам не придется. Ведь даже если вы — абсолютный новичок в мире тюнинга, то полученных на одной выставке знаний вам с лихвой хватит для того, чтобы, при желании, стать уже в следующем году ее полноправным участником».

Все любители тюнинга получат возможность пообщаться и задать вопросы как в рамках pulic-tallk, так и непосредственно на площадке выставки. Каждый из участников будет претендовать на победу в разных номинациях. Настроение посетителям выставки обязательно поднимет фудкорт с вкусными кофе, пиццей, бургерами и другими кулинарными изысками. И, как это принято на подобных мероприятиях, настоящее мужское шоу украсят прекрасные девушки – участницы ультрамодного проекта Hit Bit Battle со своими пластичными и волнующими танцами.

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