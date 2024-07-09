Авангард в живописи и автомобилестроении

В июне в Санкт-Петербурге EXEED Центр АВТОДОМ Стачек совместно с галереей «Березка» провели презентацию обновленного EXEED LX и предоставили клиентам возможность посетить выставки «Близость» петербургской художницы Ксении Заварзовой и «Русский авангард. Шедевры частных коллекций».

В основе проекта «Близость» — раскрытие темы красоты, скрытой в теле, жестах, эмоциях людей. Выставка русского авангарда представляет публике работы представителей золотого фонда русской культуры — Богомазова, Гончаровой, Лентулова, Малевича, Машкова, Осмеркина, Родченко, Рождественского, Розанова, Удальцовой, Фешина, Чехонина и Шевченко.

Каждый из этих мастеров раздвигал границы возможного, созидал, мечтал и воплощал смелые идеи – их творчество полностью соответствует философии бренда EXEED, который стремится превзойти ожидания и подарить высоко оснащенный, совершенный продукт, помогающий каждому раскрыть безграничный потенциал и почувствовать силу от вождения автомобилей бренда.

Технически безупречный рестайлинговый EXEED LX обладает уникальным дизайном и гармонично вписался в пространство перед арт-галереей, фактически став на один день экспонатом, демонстрирующим вершину искусства автомобилестроения. Великолепная атмосфера творчества подчеркивалась живым исполнением на саксофоне. Кроме культурной программы гости смогли оценить и прекрасный фуршет и подарки, которые вручали партнеры мероприятия АО «Альфа-банк» и ГК «Альфа-лизинг».

Те, кто не смог посетить галерею «Березка», могут познакомится с рестайлинговым EXEED LX в шоу-руме EXEED Центра АВТОДОМ Стачек, расположенного на проспекте Стачек, 106 – главной магистрали Кировского района Санкт-Петербурга. Площадь дилерского центра превышает 10 тысяч кв. метров и позволяет кроме экспозиции моделей EXEED разместить комфортную зону отдыха и кафе, игровую комнату для посетителей с детьми.

«EXEED вдохновляется не только последними научными достижениями, но и искусством. Мы рады сотрудничать с галереей «Березка». Такое партнерство дает возможность познакомить наших клиентов не только с новинками бренда, идущего в авангарде автомобилестроения, но и с шедеврами культуры», — отметил Евгений Афонин, Директор дивизиона Санкт-Петербург ГК АВТОДОМ.