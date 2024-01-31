«Авиатора» Водолазкина за 500 млн рублей снимет Кончаловский

В Санкт-Петербурге начались съемки кинофильма по роману Евгения Водолазкина «Авиатор». Бюджет картины составляет более 500 млн рублей. Производство фильма осуществляют кинокомпания КИНОТВ и медиагруппа «Красный квадрат» при поддержке Фонда кино. Генеральным продюсером картины выступил Сергей Катышев.

«Идея экранизации романа возникала несколько раз у разных режиссеров и продюсеров, — говорит автор романа, — но “Авиатор” почему-то не взлетал. Встретившись с Сергеем Катышевым и начав совместную работу над произведением, я понял, что в данном случае штурвал в надежных руках — и полет состоится».

Работа над сценарием велась достаточно долго. Авторами финальной версии являются Юрий Арабов, Олег Сироткин, Мирослав Станкович и Евгений Водолазкин.

«Да, сценарий от романа отличается, и я был главным инициатором этих отличий. То, что убедительно выглядит в книге, совсем не обязательно подходит для фильма. Литература и кино — это разные стихии, и перевести с одного языка на другой — не значит сохранять все детали. Главное — чтобы сохранился смысл высказывания», — отметил Евгений Водолазкин.

Режиссером картины стал Егор Кончаловский, который собрал звездный состав актеров. В роли профессора Гейгера — Константин Хабенский, в роли Платонова — Александр Горбатов, их партнерами будут Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Евгения Добровольская, Софья Эрнст, Илья Коробко, Антон Шагин и Ирина Пегова. Музыку к фильму пишет композитор Макс Фадеев.

«Во-первых, это очень востребованный роман, что для фильма является огромным плюсом. Особенно если экранизация получается. Потому что у романа есть своя зрительская аудитория читателей. Во-вторых, в романе (и, соответственно, в сценарии) есть две эпохи. Причем эпохи, разнесенные на 100 лет друг от друга во времени. И это тоже интересно. Мы пытаемся соединить два времени, работая с той довольно популярной сейчас идеей, что времени нет, что время, оно, собственно говоря, в некотором смысле статично», — говорит о будущей картине режиссер Егор Кончаловский.

При выборе команды для съемок фильма Егор Кончаловский пошел на определенный эксперимент, взяв оператором-постановщиком молодого, 27-летнего, недавнего выпускника ВГИКа Константина Панасюка, с которым уже работал над историческим детективным сериалом «Большой дом», который идет сейчас в эфире Первого канала.

«Я там в определенном смысле рискнул, взяв выпускника ВГИКа, и не пожалел. Я считаю, что в определенный момент надо омолаживать свой коллектив. В силу того, что просто люди стареют и вместе с ними “стареет” и их язык. Я имею в виду кинематографический язык. И, собственно, молодые люди, они больше в трендах, в тех веяниях, которые дают новые возможности и технологически, и творчески. Поэтому я считаю, что в какой-то момент надо начинать работать с молодыми», — подчеркнул Кончаловский.

По сюжету романа, проснувшись после почти векового сна, главный герой Иннокентий Платонов отчаянно пытается восстановить свою память, чтобы разобраться, что же произошло с ним в начале ХХ века. В результате он выясняет тайну эффективной формулы криогенерации — заморозки человека, которой был подвергнут. Также он вспомнит фантастически красивую Любовь, которую сохраняет в сердце, преодолевая законы времени и природного естества человека, в покаянии обретя самого себя.

Роман «Авиатор» был издан «Редакцией Елены Шубиной» и получил ряд премий, среди которых «Большая книга» и «BookStar-2019», а также историко-литературная премия «Клио».

Фото предоставлено пресс-службой кинокомпанией КИНОТВ