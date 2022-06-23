АВТОДОМ BMW Санкт-Петербург выступил партнером public-talk в Arts Square Gallery

АВТОДОМ, официальный дилер BMW в Санкт-Петербурге, выступил партнером мероприятия «Инвестиции в искусство», которое прошло в формате public-talk в арт-галерее Arts Square Gallery.

7 июня в Arts Square Gallery прошла познавательная лекция «Искусство как способ современного инвестирования». Спикерами мероприятия выступали международный эксперт в области искусства Римма Кириллова, генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области Александр Габитов, и известный художник-музыкант Сергей Бугаев. Участники встречи обсудили, почему искусство становится частью инвестиционного портфеля, с чего начать инвестировать и как грамотно это делать.

На мероприятии АВТОДОМ BMW Санкт-Петербург представил новый BMW X7 – полноприводный внедорожник премиум-класса с объемом двигателя 3 литра и мощностью 249 л.с. В ходе презентации сотрудники дилерского центра провели среди гостей встречи розыгрыш брендированной продукции и аксессуаров с логотипом BMW. Кроме того, у слушателей была возможность записаться на тест-драйв в дилерский центр АВТОДОМ BMW, расположенный на ул. Стартовой, 10, где в наличии имеется более 30 внедорожников BMW X7.

«Мы были рады рассказать деятелям искусства и гостям вечера о новом кроссовере BMW X7. Посетители мероприятия по достоинству оценили полноприводный внедорожник и с удовольствием приняли участие в розыгрыше сувениров от нашего дилерского центра. На сегодняшний день АВТОДОМ занимает лидирующие позиции по наличию автомобилей марки BMW. АВТОДОМ BMW Санкт-Петербург всегда рад предоставить клиентам первоклассное обслуживание и сервис в соответствии с высокими стандартами бренда», — отметил Андрей Рябинин, Директор филиала АВТОДОМ BMW Санкт-Петербург.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.