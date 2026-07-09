Автомобили будущего покажут на фестивале «ПроДвижение» в Москве

Одной из главных точек притяжения автомобильного фестиваля «ПроДвижение» станет зона «Аллея будущего». Здесь, рядом с выставочно-торговым центром Республики Казахстан, организаторы разместят перспективные разработки и прототипы, которые могут появиться на российских дорогах через 5, 10 и даже 15 лет.

Среди экспонатов – беспилотный грузовой тягач Navio L5. Эта машина уже преодолела 2800 километров по трассе полигона в полностью автономном режиме и сейчас готовится к выходу на дороги общего пользования.

Соседство с ним составит ещё одна отечественная разработка – модульная платформа «ЭвоКарго». Она позиционируется как база для будущих беспилотных грузовых решений, которые в перспективе могут изменить логистику в стране.

Отдельного внимания заслуживает электрофургон «Руссо-Балт». Это возрождение легендарного бренда, чья история началась ещё в 1909 году на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге. Современная версия – не дань прошлому, а шаг вперёд: транспорт для прогрессивного бизнеса, сочетающий традиции и инновации.

Любителей спорта ждёт премьера концепт-кара «Колибри». Проект пока существует в виде прототипа, но его создатели видят в нём одновременно и «учебную парту» для молодых гонщиков, и полноценный отечественный спорткар.

Не обойдётся и без премьер на главной сцене у павильона № 1 «Центральный» – здесь ежедневно будут выезжать новинки, как на мировых автосалонах. В списке участников – «Аурус», «Волга» и «Атом», каждая из компаний готовит к этому году новые модели.

«ПроДвижение» на ВДНХ уже успело стать традицией. Фестиваль собирает владельцев, производителей и коллекционеров, давая им пространство для общения и обмена опытом. Для гостей это редкая возможность увидеть всю палитру автомобильной техники – от раритетных экземпляров до самых свежих и многообещающих разработок российского производства. Выставка обещает быть насыщенной: от истории до технологий завтрашнего дня.