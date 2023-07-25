Автор бестселлера «К себе нежно» Ольга Примаченко впервые в Москве встретится с читателями

29 июля в 15:00 в книжном магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» состоится автограф-сессия с Ольгой Примаченко.



Сегодня книга «К себе нежно» является самой популярной в сети «Читай-город» (560 магазинов в 220 городах). С момента выхода (2020 год) книга непрерывно находится в топ-5 бестселлеров, и с 2021 по 2023 год занимала первое место в рейтинге продаж, опередив другой бестселлер популярной психологии «Хочу и буду» Михаила Лабковского.

Также Ольга Примаченко выпустила ряд успешных проектов: книгу «С тобой я дома», воркбук «В точке покоя» и метафорические карты «Себе можно верить».

Суммарно с момента выхода первой книги в «Читай-городе» продано более 290 тысяч изданий автора.

Несмотря на то, что спрос на услуги психологов в последние годы заметно вырос, многие не готовы обращаться к специалистам, чтобы обсудить свои проблемы. Гораздо легче выговориться друзьям или родным, чем психологу. Но такие разговоры не всегда дают ожидаемый эффект. В этом смысле книги Примаченко – это как душевный разговор на кухне с осознанным человеком, который знает все про личные границы и поиск внутреннего «я».

Книги Ольги Примаченко укрепили тренд на принятие себя и спрос на литературу self-help. Феномен «нежности к себе» прочно закрепился в популярной психологии. Автор делится личным опытом и советами о том, как обрести внутреннюю гармонию.

В программе встречи:

беседа с Ольгой Примаченко, возможность задать вопросы автору;

автограф-сессия и фотосъемка;

вдохновение на то, чтобы стать автором своей жизни.

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