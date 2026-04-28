Авторы дока «Огненный лис» снимают фильм о медведях Камчатки

В столичной библиотеке ИНИОН РАН состоялись открытый показ документальной киноленты Дмитрия Шпиленка «Огненный лис» и творческая встреча с российским зоологом, журналистом, охотоведом Михаилом Кречмаром.

Фильм «Огненный лис» повествует о жизни рыжих хищников на Камчатке. На примере одной лисьей семьи автор раскрывает глубину характера и эмоциональный ряд этих очаровательных животных, их место в экосистеме полуострова. Повествование от первого лица подчеркивает индивидуальность главных героев, сложность их взаимоотношений и мироощущения.

После просмотра прошло обсуждение киноленты с российским зоологом, охотоведом, журналистом и писателем Михаилом Кречмаром. В ходе творческой встречи исследователь рассказал о специфике взаимодействия диких животных с человеком, охране окружающей среды и кино как инструменте решения этой задачи.

Кроме того, в рамках мероприятия была презентована книга Дмитрия и Анны Шпиленков «Жизнь на земле медведя» под редакцией Михаила Кречмара.

Отметим, что в данный момент Шпиленки находятся на Камчатке, где снимают фильм про медведей.

Студенты филологического факультета ГАУГН, а также декан факультета София Фурманова поблагодарили создателей фильма за то, что они не просто показали красоту России, но и затронули вопросы, которые касаются каждого: любви, ответственности, верности долгу и заботы о планете.