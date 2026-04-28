Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваАвторы дока «Огненный лис» снимают фильм о медведях Камчатки

Авторы дока «Огненный лис» снимают фильм о медведях Камчатки

By editor
122
Михаил Кречмар. Фото: пресс-служба ФПРК

В столичной библиотеке ИНИОН РАН состоялись открытый показ документальной киноленты Дмитрия Шпиленка «Огненный лис» и творческая встреча с российским зоологом, журналистом, охотоведом Михаилом Кречмаром.

Фильм «Огненный лис» повествует о жизни рыжих хищников на Камчатке. На примере одной лисьей семьи автор раскрывает глубину характера и эмоциональный ряд этих очаровательных животных, их место в экосистеме полуострова. Повествование от первого лица подчеркивает индивидуальность главных героев, сложность их взаимоотношений и мироощущения.

После просмотра прошло обсуждение киноленты с российским зоологом, охотоведом, журналистом и писателем Михаилом Кречмаром. В ходе творческой встречи исследователь рассказал о специфике взаимодействия диких животных с человеком, охране окружающей среды и кино как инструменте решения этой задачи.

Кроме того, в рамках мероприятия была презентована книга Дмитрия и Анны Шпиленков «Жизнь на земле медведя» под редакцией Михаила Кречмара.

Отметим, что в данный момент Шпиленки находятся на Камчатке, где снимают фильм про медведей.

Студенты филологического факультета ГАУГН, а также декан факультета София Фурманова поблагодарили создателей фильма за то, что они не просто показали красоту России, но и затронули вопросы, которые касаются каждого: любви, ответственности, верности долгу и заботы о планете.

Предыдущая статья
Следующая статья
Новое в рубрике