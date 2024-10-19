Авторы саундтрека к игре Atomic Heart выпустили рок-ремикс на трек Смешариков «Обормот»

18 октября создатели «Смешариков» и группа «Братство Атома» выпустили совместный рок-ремикс на популярную песню «Обормот», созданную бессменными композиторами сериала Мариной Ланда и Сергеем Васильевым.
Одна из самых популярных композиций у поклонников проекта, звучащая в нескольких эпизодах и конце титров полнометражного анимационного фильма «Смешарики. Дежавю», обретает новое звучание.
Музыкальный проект «Братство Атома», авторы саундтрека к популярной игре Atomic Heart, добавили композиции стилистику ретрофутуризма, путем смешения техногенного метала и аналоговой электроники.
– Мы давно хотели сделать трек «Обормот» в силу его запредельной детской задорности, близкой каждому из нас даже во взрослом возрасте. Мы считаем его настоящим гимном шаловливости и некой приятной детской наивности. В итоге у нас получилась смелая и интересная коллаборация, которую смогут оценить не только молодое поколение, но их родители. Легендарный «Обормот» в жанре рок — это надо слышать! – рассказывают участники музыкальной группы «Братство Атома».