Азиатская премьера военной драмы «Праведник»

26 ноября, в Гоа, Индия, в рамках 54-го Международного фестиваля IFFI Goa состоялся премьерный показ в азиатском регионе военной драмы Сергея Урсуляка «Праведник» производства «Централ Партнершип», «ВайТ Медиа», студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия», при поддержке Фонда Кино и Группы компаний «Киевская площадь». Участникам и зрителям кинофестиваля фильм представили продюсер Мария Ушакова и исполнитель главной роли Александр Яценко.

В основе фильма — бессмертный подвиг Николая Киселева, офицера Красной Армии, который в августе-октябре 1942 года спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.

Главные роли в фильме исполнили: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук, Юлия Витрук, Любовь Константинова, Марк Эйдельштейн, Мария Золотухина, Константин Хабенский, Дов Гликман, Дитмар Кениг и др.

Съемки картины проходили в 2021–2022 годах в Белоруссии, Израиле и России.

Сергей Урсуляк, режиссер:

«Мне неловко говорить, что это хороший фильм, но зачем я буду это скрывать? Он хороший! И я бы хотел, чтобы как можно больше людей посмотрело картину, потому что, мне кажется, она возвращает нас к правильному ощущению себя, наших отношений между собой, нашей Родины, нашей жизни. Фильм дает правильные ориентиры, а сегодня это очень важно. Важно и нужно снимать, говорить и писать о том, что делает нас лучше и дает нам примеры из прошлого, когда мы были лучше. Это единственный выход: опираться на то, что у нас было хорошего, не культивировать в себе плохое».

Александр Яценко, исполнитель роли Николая Киселева:

«Мы — люди! И нас объединяет один язык, который не зависит от национальности. Язык человечности! И зрители фестиваля смотрели фильм именно на нем! Я так рад, что фильм увидели и оценили здесь, в Гоа! Потому что хорошее кино всегда найдет дорогу к сердцу зрителя, вне зависимости от страны, где его смотрят. Если будет больше горячих и неравнодушных к нашей истории сердец, как те, что я увидел сегодня, я буду только счастлив!»

Мария Ушакова, продюсер:

«Для меня, как продюсера, было важным, чтобы фильм получил признание не только в России, но и за рубежом. Здесь, в Индии, аудитория фестиваля тепло и эмоционально приняла «Праведника», после показа аплодировали и долго не хотели отпускать нас. Столько невероятных слов я услышала в адрес фильма и режиссера! Смотрели на одном дыхании, и смеялись, и плакали! Мы тронуты!»