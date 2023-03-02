Баба Яга: от злодейки до героини праздников

Старая народная сказка о Бабе Яге на протяжении многих лет пугала взрослых и детей. Но всем рано или поздно приходится приспособиться к современному миру. Вот и известная колдунья больше не ест детей, предпочитая веселиться на праздниках и вечеринках. А ее собственный день рождения стал новым Хэллоуином и отмечается в традиционной атмосфере веселья и страха. Как же это случилось? Давайте вспомним все метаморфозы, которые происходили с Бабой Ягой за последние годы.

Баба Яга — похитительница детей

Изначально Баба Яга изображалась в сказках как ведьма, поедающая заблудившихся в лесу или непослушных малышей. На протяжении многих веков эта история помогала родителям воспитывать детей, которые до дрожи боялись гнева злой старухи.

Бабу Ягу сложно назвать положительным персонажем. Она живет одна в чаще леса и занимается магией, что явно порицается обществом. Дом колдуньи стоит на курьих ножках и окружен забором из человеческих костей и черепов, ярко горящих в ночи. Кроме того, у Бабы Яги есть свой уникальный транспорт: она передвигается в летающей ступе, управляемой помелом. Несложно догадаться, почему образ кровожадной и странной старухи пугал детей.

Фильмография Бабы Яги

Баба Яга также стала героиней нескольких фильмов ужасов. Однако, в отличие от авторов сказок и разработчиков игр, которые старались сделать ее более человечной, режиссеры представляли ее в образе настоящей злодейки.

Первый фильм о мифической ведьме вышел в 1973 году. Это история о фотографе Валентине, которая знакомится с Бабой Ягой, стремящейся завладеть ее телом и душой.

Создатели той картины решили опустить идею с поеданием детей, но кино 2020 года «Яга. Кошмар темного леса» сполна это компенсировало. В новом фильме Баба Яга больше похожа на героиню сказок и притворяется няней, которая гипнотизирует родителей и крадет их дочь.

Баба Яга появлялась и во многих других кино в качестве второстепенного персонажа, неизменно наводя ужас на зрителей. Например, в фильме «Хеллбой» 2019 года есть сцены с жуткой Бабой Ягой и ее домом на курьих ножках. Хотя на этот раз она, как ни странно, жаждала любви: в обмен на информацию о более опасной колдунье Нимуэ Хеллбою пришлось ее поцеловать.

Баба Яга и игры

Создателям игр удалось по-настоящему разнообразить историю Бабы Яги. К примеру, она фигурирует в игре Dungeons & Dragons, где упоминается как мать колдуньи Иггвилв и помогает Кощчи стать владыкой демонов. На этот раз у нее нет особого пристрастия к детям — она готова пообедать каждым участником.

Баба Яга также является главным персонажем нескольких игр онлайн-казино, например слота Baba Yaga Tales от Spinomenal. А студия Baobab Studios за свой VR-проект под названием Baba Yaga получила премию «Эмми». Он раскрывает знаменитую ведьму с новой стороны и поднимает тему прав женщин и сохранения окружающей среды.

Баба Яга — положительный герой

Рассказчики трансформировали образ Бабы Яги на протяжении многих лет, иногда представляя ее неоднозначным персонажем.

Например, в сказке о Василисе Прекрасной она помогает красавице, которую мачеха отправила в лес добыть огонь. Ведьма ставит перед Василисой трудные задачи, за невыполнение которых ей грозит смерть. В конце концов Баба Яга отправляет девушку домой и дает ей с собой факел в виде черепа с горящими лазами. Когда Василиса подходит к своему дому, череп испепеляет злую мачеху. И хотя Бабу Ягу не изображают явной спасительницей, ее колдовство освобождает угнетенную падчерицу.

Яркий пример положительной Бабы Яги можно увидеть в вышеупомянутой игре от Baobab Studios. Там она защищает окружающую среду и наказывает тех, кто уничтожает лес. Она становится символом сильной женщины, которая стремится сделать мир лучше.

Баба Яга на вечеринках

В наши дни Баба Яга больше не ест детей. Теперь она веселится на вечеринках и других мероприятиях, появляясь в разных формах — от футболок и костюмов до поздравительных открыток и кружек.

Люди перестали бояться злую ведьму. Многие даже ежегодно отмечают ее день рождения. К примеру, в сентябре жители Екатеринбурга устраивают в честь нее праздник в «Парке Сказов», на котором, как ни странно, присутствуют в основном школьники — любимое блюдо Яги. В рамках мероприятия проводятся розыгрыши призов, народные игры и занятия йогой.

В ноябре в «Сочи Парке» и отеле-замке «Богатырь» также организуют праздник в честь дня рождения Бабы Яги: украшают интерьер, приглашают сказочных персонажей и устраивают театральные представления.

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