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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Бах и все остальное

editor
By editor
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органные вечера в кусково

В бывшей подмосковной усадьбе Шереметевых открылся фестиваль «Органные вечера в Кусково» — одно из самых любимых и ожидаемых музыкальных событий московского лета. В этом году он проходит в четырнадцатый раз. За годы своего существования фестиваль завоевал репутацию настоящей Мекки органного искусства — сюда приезжают самые яркие представители русской органной школы, блистают своим мастерством признанные во всем мире звезды, лауреаты международных наград и премий.

елена привалова

Основу фестивальной афиши по обыкновению составляют концерты, представляющие шедевры инструментальной и органной классики – причем как широко известные, так и проходящие по разряду редко звучащих даже в академических залах раритетов. Впрочем, бессменный художественный руководитель фестиваля, известная органистка Елена Привалова старается формировать программу так, чтобы что-то интересное для себя мог найти каждый – и искушенный меломан, завсегдатай фестиваля, и обычный посетитель усадьбы, решивший закрепить удовольствие от прогулки по великолепному парку приятным бонусом в виде живой музыки в роскошном антураже парадного зала дворца.

Не станет исключением и нынешний год: гостей фестиваля ждет всеобъемлющая палитра жанров и стилей – от шедевров Ренессанса и эпохи барокко до романтических опусов русских композиторов и сочинений современных авторов; от этнических композиций и танцев разных эпох до саундтреков к любимым кинофильмам и джазовых стандартов.

Впрочем, на концерте, открывшем фестиваль, ожидаемо звучали сочинения композитора, чье имя воспринимается подчас синонимом органной музыки – Иоганна Себастьяна Баха. Елена Привалова и барочная капелла «Золотой век» исполнили три его концерта для клавира и струнных, в том числе концерт, собранный из частей разных опусов. Следуя барочной практике, музыканты соединили инструментальные синфонии из кантат (в качестве быстрых первой и третьей частей) и Адажио из Концерта № 3 для клавира ре мажор «в роли» медленной второй части.

музыканты-в-кусково

Выступление имело самый горячий отклик у публики, целиком заполнившей знаменитый зеркальный зал шереметевского дворца в этот солнечный майский вечер.

Теперь органную музыку здесь можно будет слушать все лето напролет. Впереди более двух десятков фестивальных концертов, которые демонстрируют поистине безграничные выразительные возможности «короля инструментов». Который прекрасен и сам по себе, но также способен удивить коллаборациями с самыми разными инструментами, подчас довольно неожиданными. Особенно интригуют программы со «специальными гостями» форума – в этом году ими стали армянский дудук, кельтская флейта вистл, японская арфа тайсëгото и наша родная русская домра, которая, кстати, будет звучать на «Органных вечерах» впервые.

зрители в кусково

Полина ХАРИТОНОВА,
Фото — Андрей ПЕТУХОВ

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