Бах и все остальное

В бывшей подмосковной усадьбе Шереметевых открылся фестиваль «Органные вечера в Кусково» — одно из самых любимых и ожидаемых музыкальных событий московского лета. В этом году он проходит в четырнадцатый раз. За годы своего существования фестиваль завоевал репутацию настоящей Мекки органного искусства — сюда приезжают самые яркие представители русской органной школы, блистают своим мастерством признанные во всем мире звезды, лауреаты международных наград и премий.

Основу фестивальной афиши по обыкновению составляют концерты, представляющие шедевры инструментальной и органной классики – причем как широко известные, так и проходящие по разряду редко звучащих даже в академических залах раритетов. Впрочем, бессменный художественный руководитель фестиваля, известная органистка Елена Привалова старается формировать программу так, чтобы что-то интересное для себя мог найти каждый – и искушенный меломан, завсегдатай фестиваля, и обычный посетитель усадьбы, решивший закрепить удовольствие от прогулки по великолепному парку приятным бонусом в виде живой музыки в роскошном антураже парадного зала дворца.

Не станет исключением и нынешний год: гостей фестиваля ждет всеобъемлющая палитра жанров и стилей – от шедевров Ренессанса и эпохи барокко до романтических опусов русских композиторов и сочинений современных авторов; от этнических композиций и танцев разных эпох до саундтреков к любимым кинофильмам и джазовых стандартов.

Впрочем, на концерте, открывшем фестиваль, ожидаемо звучали сочинения композитора, чье имя воспринимается подчас синонимом органной музыки – Иоганна Себастьяна Баха. Елена Привалова и барочная капелла «Золотой век» исполнили три его концерта для клавира и струнных, в том числе концерт, собранный из частей разных опусов. Следуя барочной практике, музыканты соединили инструментальные синфонии из кантат (в качестве быстрых первой и третьей частей) и Адажио из Концерта № 3 для клавира ре мажор «в роли» медленной второй части.

Выступление имело самый горячий отклик у публики, целиком заполнившей знаменитый зеркальный зал шереметевского дворца в этот солнечный майский вечер.

Теперь органную музыку здесь можно будет слушать все лето напролет. Впереди более двух десятков фестивальных концертов, которые демонстрируют поистине безграничные выразительные возможности «короля инструментов». Который прекрасен и сам по себе, но также способен удивить коллаборациями с самыми разными инструментами, подчас довольно неожиданными. Особенно интригуют программы со «специальными гостями» форума – в этом году ими стали армянский дудук, кельтская флейта вистл, японская арфа тайсëгото и наша родная русская домра, которая, кстати, будет звучать на «Органных вечерах» впервые.

Полина ХАРИТОНОВА,

Фото — Андрей ПЕТУХОВ