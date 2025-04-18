Бахрушинский музей открыл в Астане выставку «Галина Уланова: “Душа движения – движение души”»

К 115-летию со дня рождения гениальной балерины и педагога Галины Улановой (1910 – 1998), 19 апреля откроется выставка Бахрушинского театрального музея в Российском центре науки и культуры в Астане (Республика Казахстан). Ранее экспозиция была представлена в Париже, Софии, а в 2022 году вошла в программу мероприятий Европейских дней культурного наследия Министерства культуры Франции.

«Два года, проведенные Галиной Улановой в Алма-Ате, оставили неизгладимый след в истории классического балета Казахстана. В фондах Бахрушинского театрального музея бережно хранятся свидетельства этого влияния — поздравительные и благодарственные письма от казахских коллег великой балерины. В состав Бахрушинского театрального музея входит Дом-музей Галины Улановой, где представлена уникальная экспозиция личных вещей, фотографий и документов, позволяющая посетителям погрузиться в мир жизни и творчества легендарной балерины», – рассказала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

«Обыкновенной богиней» называл Уланову Алексей Толстой, «человеком другого измерения» – Сергей Эйзенштейн, «гением русского балета» — Сергей Прокофьев, посвятивший ей балет «Золушка».

«Балетная школа Казахстана формировалась под влиянием русской школы классического балета, где Галина Уланова была одним из главных символов. Её стиль, техника стали примером для подражания и изучения в театрах республики и, прежде всего, в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая, на сцене которого великая балерина исполнила во время войны главные партии в балетах «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», «Жизель». Творческую связь с классическим балетом Казахстана Уланова сохранила на всю жизнь», — прокомментировал директор Русского дома в Астане Ольга Филонова.

В фондах Бахрушинского театрального музея хранятся документальные материалы, связанные с жизнью и деятельностью великой балерины в Казахстане. Это орденская книжка Галины Сергеевны о награждении ее орденом «Парасат», поздравительные письма и телеграммы от высшего руководства республики и артистов Казахского театра оперы и балета им. Абая, а также записки с воспоминаниями о её пребывании в Алма-Ате.

Во время Великой Отечественной войны Уланова последовала за мужем, главным режиссером Московского театра имени Моссовета Юрием Завадским в Алма-Ату (1942 – 1943). В Казахстане на сцене Театра оперы и балета им. Абая она блистательно исполняла «Умирающего лебедя», главные партии в «Шопениане», «Лебедином озере» и «Бахчисарайском фонтане». Помимо выступлений, Уланова проводила мастер-классы для студентов хореографической школы и руководила подготовкой знаковой премьеры «Жизели» 27 июня 1943 года.

«Я смело могу сказать, что приезд Улановой вдохновил всю труппу. Мы даже не представляли себе, что можно так самоотверженно работать, что может быть такая высокая степень творческой самоотдачи…», — вспоминала балерина Казахского театра оперы и балета имени Абая Наталья Викентьева.

Покинув Алма-Ату осенью 1943 года, Уланова сохранила творческую связь с Казахстанским классическим балетом на многие годы.

«В годы Второй мировой войны я танцевала в Театре оперы и балета имени Абая. До сих пор в моей памяти сохранились поэтические танцы казахского народа, я тщательно слежу за развитием хореографического искусства республики», — вспоминала Галина Уланова

Особым разделом проекта стала коллекция дореволюционных фотоматериалов детства и юности Галины Улановой с матерью Марией Федоровной Романовой – первой в жизни наставницей балерины. Также зрителей ждет встреча с Улановой-педагогом во время репетиций с ее прославленными учениками: Владимиром Васильевым, Людмилой Семенякой, Надеждой Грачевой, Николаем Цискаридзе.