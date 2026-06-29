Бахрушинский музей открыл выставку «Золотой век русского балета» в Никарагуа

В Национальном театре имени Рубена Дарио в Манагуа Бахрушинский театральный музей представил выставку «Золотой век русского балета». Более 120 архивных экспонатов из коллекции музея легли в основу экспозиции, которая продолжает центральноамериканский маршрут международной программы Бахрушинского музея.

Кристина Трубинова, генеральный директор музея, отметила, что Никарагуа — особый партнёр: «В прошлом году мы уже привозили сюда материалы к 100-летию Майи Плисецкой, и сегодня мы вновь здесь, чтобы продолжить диалог. Наследие русского театра становится частью живого международного обмена и находит искренний отклик у зрителей Центральной Америки».

Выставка «Золотой век русского балета» — это масштабная культурная инициатива, которая знакомит зарубежную публику с великим наследием русских хореографов и танцовщиков. Экспозиция показывает, как отечественный балет развивался и как он повлиял на формирование балетных школ в Латинской Америке. Балет — язык без границ, объединяющий людей разных культур и поколений.

В основе выставки — подлинные раритеты из собрания Бахрушинского музея, одного из самых авторитетных хранилищ балетной истории в мире. Посетители могут увидеть более 120 оцифрованных материалов: эскизы сценографии и костюмов, афиши, уникальные фотографии и документы, которые ярко иллюстрируют феномен русской балетной школы.

Хронологические рамки проекта — 1909–1939 годы, время наивысшего расцвета русского балета, когда наши танцовщики и хореографы задавали тренды мирового танца. Именно русские педагоги и артисты стояли у истоков создания балетных школ в странах Центральной и Латинской Америки.

Экспозиция построена вокруг четырёх тематических блоков. Первый посвящён Мариусу Петипа и его классическим постановкам, заложившим фундамент русской балетной школы. Второй — легендарным «Русским сезонам» Дягилева, которые произвели революцию в мировом хореографическом искусстве. Третий раздел — о вкладе русских эмигрантов в развитие балета в Латинской Америке. И, наконец, четвёртый — «История русского балета продолжается» — демонстрирует преемственность традиций через портреты звёзд от Анны Павловой и Нижинского до Плисецкой, Барышникова и Светланы Захаровой.