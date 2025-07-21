Бахрушинский музей представил выставку в рамках проекта «Музейный бульвар»

Бахрушинский театральный музей открыл стендовую выставку «Музейно-театральный квартал “Бахрушинский”», на Гоголевском бульваре. Проект реализуется в рамках столичной инициативы «Музейный бульвар», объединяющей ведущие музеи столицы в городское культурное пространство под открытым небом.

«Бахрушинский музей становится пространством, где культура говорит с обществом живым и актуальным языком. Мы создаем собственную экосистему — открытую, многослойную среду, в которой проходят выставки, лекции, спектакли, творческие встречи, образовательные программы и дискуссии. Это пространство, где театральное прошлое, настоящее и будущее вступают в диалог со зрителем, формируя новый опыт и культурные практики», — прокомментировала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Выставка познакомит зрителей с масштабной культурной моделью БТМ — «Город-театр». Это уникальная музейная экосистема, которая объединяет 18 площадок: шесть объектов Музейно-театрального квартала «Бахрушинский» и двенадцать филиалов музея в Москве, Зарайске и Туле. Все пространства связаны общей концепцией, экспозиционным стилем, мультимедийными решениями и сценарной композицией, где каждый объект – отдельная “сцена” большого культурного действия.

Сердцем «Города-театра» станет квартал «Бахрушинский». Выставка приглашает москвичей и гостей столицы заглянуть в будущее этого нового культурного кластера на карте Москвы. Он разместится на территории исторической усадьбы семьи меценатов Бахрушиных на Павелецкой. Посетители квартала смогут совершить захватывающее путешествие в мир театра – от его истоков до современных форм.

Отдельный блок выставки посвящён федеральному проекту «Новый музей театра», реализуемому при поддержке Министерства культуры РФ. Это проект, направленный на открытие новых музейных пространств при театрах в регионах. Бахрушинский музей выступает в роли методологического и организационного центра: он поддерживает региональные инициативы, объединяет театральные музеи по всей стране, внедряет современные музейные практики, помогает культурным учреждениям стать частью единого профессионального сообщества.

Стендовая выставка рассчитана на самую широкую аудиторию — от театралов и студентов творческих вузов до случайных прохожих. Она приглашает открыть для себя обновленный Бахрушинский музей, пройти по его маршрутам, вдохновиться его идеями и увидеть, каким живым и многогранным может быть театральное наследие.