Бахрушинский музей принял участие в форуме «Интермузей»

В столице после четырехлетнего перерыва вновь состоялся международный фестиваль «Интермузей» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы. Тема этого года: «Музей — это люди». Ключевыми смысловыми приоритетами фестиваля стали человеческий капитал и культурное достояние России. Программа фестиваля состояла из трех тематических блоков: делового, публичного и детского. Фестиваль по традиции стал местом встреч и обмена опытом музейных профессионалов, а также представителей креативных индустрий и медиа.

В рамках деловой программы фестиваля генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова выступила с докладом по теме «Уроки музейных строек». Она рассказала о том, как крупнейший театральный музей мира переживает второе рождение. Завершается работа над созданием музейно-театрального квартала «Бахрушинский» – уникального проекта, не имеющего аналогов в мире.

«Перед специалистами Бахрушинского музея была поставлена задача увлекательно и современно рассказать историю российского театра и максимально расширить аудиторию – в первую очередь за счет молодежи. Для решения новых задач музею понадобились и новые пространства. Площадь всех музейных помещений была существенно увеличена, а все мемориальные здания, в которых находились музейные службы, музеефицированы. В результате преобразований у Бахрушинского наконец появилось современное, оснащенное по последнему слову техники, частично открытое взору посетителя фондохранилище. Впервые музей обрел и собственное выставочное пространство – двухуровневую галерею, оснащенную передовым оборудованием для организации крупных выставочных проектов и демонстрации уникального театрального наследия. Галерея расположена в новом многофункциональном «Центре театральной истории»», – рассказала Кристина Трубинова.

«Мы были убеждены, что для разработки и реализации проекта необходимо привлекать театральную общественность и профессионалов из смежных областей, поэтому мы создали экспертное сообщество из архитекторов, дизайнеров, театроведов, специалистов по звуку, свету, мультимедийному контенту. Среди них – Андрей Чернихов, Мария Утробина, Александр Боровский, Петр Айду, Нана Абдрашитова, Борис Голдовский и др.

Это профессиональное сообщество научных кураторов, художников и архитекторов сегодня осуществляет работу над 15 современными экспозициями для музейно-театрального квартала «Бахрушинский» и его филиалов, придерживаясь ключевых принципов при формировании экспозиций: технологичность, сторителлинг, иммерсивность и интерактивность.

Очень важно соблюсти баланс между сохранением экспозиционных задач и потребностями современного посетителя, поэтому наши экспозиции – это не только 11,5 тысяч предметов из фондов музея, 55 тысяч цифровых изображений, но и почти 200 интерактивных мультимедийных инсталляций», – поделилась Кристина Трубинова.

Участники круглого стола пришли к выводу, что в музейном строительстве сегодня преобладает понимание того, что «музей –это люди»! Музей – не только место, где хранят прошлое. Это современное пространство, где ценные знания и истории поколений предстают перед посетителем в интерактивном формате, где одинаково интересно и взрослым, и детям. Так, на площадках Бахрушинского музея посетителям разного возраста будут доступны самые разнообразные мероприятия, где можно проявить творческую активность: мастер-классы, квесты, спектакли, фестивали. Здесь можно будет создать театральный костюм или эскиз декорации, раскрыть свой актерский потенциал и даже попробовать силы в постановке театрального представления.

Музейная среда нового типа направлена на активную работу с посетителями, при этом основой ее является культурное наследие: подлинные музейные предметы и личности, с которыми они связаны.

«Культурная дипломатия. Новые механизмы международного сотрудничества»

В условиях, когда зарубежная и прежде всего западная публика уже два года лишена возможности знакомиться с лучшими образцами отечественного искусства, Бахрушинский музей — крупнейший театральный музей мира, хранитель более полутора миллионов уникальных предметов русской театральной культуры — выработал новый механизм взаимодействия с международным культурным сообществом.

Об этом рассказала Кристина Трубинова в своем докладе на панельной дискуссии «Культурная дипломатия. Новые механизмы международного сотрудничества»:

«В 2022 году наш музей подписал соглашение с Россотрудничеством на пять лет, выстроил очень плодотворное сотрудничество с коллегами и стал одним из лидеров по числу проведенных выставок в Русских домах за рубежом. Мы начали организовывать фотовыставки, для чего наши специалисты проводят колоссальную исследовательскую работу, отбирая настоящие жемчужины музейного собрания.

Вместе с этим мы сохраняем, развиваем отношения с учеными из разных стран и остаемся значимой площадкой для международного общения: организуем традиционные «Бахрушинские чтения», получили приглашение выступить на встрече-конференции «Создание современного театрального музея» в Стамбуле и т.д.

Планируем организовать еще больше выставок за рубежом. В ближайшее время состоятся: проект «Пушкин и театр» в Баку, выставочные проекты о Ю. Григоровиче и К. Станиславском в Русском доме в Софии, выставка о художнике А. Головине в Париже, а также фотовыставка, посвященная 100-летию со дня рождения великой русской балерины Майи Плисецкой, в Русском доме в Пекине, приуроченная к Годам культуры России – Китая в 2024-2025.

Без сомнения, мы продолжим активную международную деятельность. Наша миссия в этом направлении неизменна — просвещать международную аудиторию, продолжать рассказывать о величии и красоте русской культуры», — заверила Кристина Трубинова.