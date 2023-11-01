Фотовыставка «Майя Плисецкая. Арена жизни» Бахрушинского музея продолжит свою работу в Российском духовно-культурном православном центре в Париже. С просьбой продлить выставку о звезде мирового балета в адрес музея обратилось руководство центра. Открытие выставки, организованной при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и фонда «Русский мир», в Париже встретили невероятно тепло. С 3 октября выставку успели посмотреть сотни парижан и гостей французской столицы. Проекты Бахрушинского музея в Париже задали очень высокую планку, благодаря чему центр стал местом притяжения публики самого высокого ранга. Выставки Бахрушинского музея способствуют укреплению высокого авторитета страны в международном культурном сотрудничестве.

Решение о продлении работы выставки прокомментировала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова: «Нашу выставку о великой Майе Плисецкой на набережной Бранли с начала октября успели посетить многие парижане. Особенно привлекает внимание посетителей видео-тур по мемориальной квартире Плисецкой в Москве. Ее летом 2022 года Бахрушинскому музею передал муж балерины — композитор Родион Щедрин. Зрители говорят, что благодаря видео-туру они словно перенеслись из Парижа в Москву, и им открылась другая Плисецкая. На фотовыставке можно увидеть яркие творческие моменты: последний выход Плисецкой на сцену в роли Кармен, ее знаменитого «Умирающего лебедя» под аккомпанемент великого Ростроповича… Выставка стала продолжением серии экспозиций, посвященных русскому балету, которые мы показывали в Париже».

Руководитель Российском духовно-культурном православном центре в Париже Вадим Сизоненко, говоря о совместных с Бахрушинским музеем проектах, подчеркнул: «В это непростое для всех время именно язык культуры и искусства приобретает особое значение, доказывая снова и снова, что для него не существует барьеров, он универсален и служит объединению стран и народов. Русский балет, традиционно почитаемый во всем мире и по сей день, остающийся эталоном классического танца, вызывает большой интерес у французской публики и наших соотечественников. Об этом свидетельствуют многочисленные положительные отзывы, оставленные посетителями проходящей сейчас выставки «Майя Плисецкая. Арена жизни», посвященной легендарной русской балерине. С момента открытия интерес к выставке неуклонно растет, и мы уверены, что еще большее количество парижан и гостей французской столицы хотело бы познакомиться с редкими материалами этой прекрасной экспозиции».

В книге отзывов многочисленные посетители экспозиции оставляют памятные записи, делятся искренними эмоциями от увиденного, выражая восторг от выставки и благодарность в адрес Бахрушинского музея:

«Выставка, от которой хочется танцевать. Я словно погружаюсь в царство фантазии и мечты и переношусь в волшебную вселенную. Какая красота и элегантность, Майя!»,

«Очень красивая выставка! Я видел Майю в «Лебедином озере». Это было незабываемо! Спасибо за фотографии!»,

«Великолепная выставка, демонстрирующая красоту, изящество и исключительный талант этой Звезды танца. Спасибо!»,

«Выставка очень богатая, насыщенная и вдохновляющая»,

«Спасибо большое за выставку. Самые лучшие впечатления! Очень познавательно и интересно для детей!».

Гости и жители столицы Франции продолжат знакомиться с экспозицией о легендарной Майе Плисецкой. Это возможность увидеть портреты балерины, выполненные всемирно известными мастерами, фотографии со съемок в кино, эскизы костюмов к знаменитой «Кармен-сюите», афиши спектаклей и концертов.

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