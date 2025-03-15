Бахрушинский театральный музей и журфак МГУ откроют Школу медиапроектов 

Бахрушинский театральный музей и факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова откроют Школу медиапроектов. Об этом договорились генеральный директор БТМ Кристина Трубинова и декан журфака МГУ Елена Вартанова.

«Запускаем с журфаком новую образовательную программу для студентов. Это позволит будущим журналистам, медийщикам и pr-менеджерам погрузиться в музейный мир нашей страны, узнать его изнутри и получить практический опыт. Для нас это станет настоящей кузницей кадров – специалистов, которые в дальнейшем, я уверена, захотят связать свою профессиональную деятельность с культурой и присоединиться к дружной и активной команде БТМ», – сообщила в своем телеграм-канале Кристина Трубинова по итогам встречи с Еленой Вартановой.

По словам генерального директора БТМ, в современном мире медиапродвижение входит в число ключевых задач, стоящих перед крупнейшими институциями культуры. Важно привлекать к этому молодое поколение, создавать для этого необходимые условия.

Елена Вартанова отметила работу Бахрушинского театрального музея в этом направлении и предложила Кристине Трубиновой выступить с лекцией в МГУ, поделиться многолетним опытом продвижения музея.

«Для нас очень важна высокая оценка такого профессионала, и я с благодарностью приняла приглашение. Не сомневаюсь, что наше партнерство с одним из ведущих факультетов университета откроет новые горизонты для начинающих специалистов и укрепит связи между музеем и академическим сообществом», – резюмировала генеральный директор БТМ Кристина Трубинова.