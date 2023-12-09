Бахрушинский театральный музей провел семинар в Санкт-Петербурге

Более 80 участников из 29 регионов России приняли участие в XII Всероссийском семинаре «Театральный музей в пространстве современной культуры», который проходил с 5 по 7 декабря в Санкт-Петербурге. В северную столицу приехали кураторы музеев и театральных архивов из Алтайского и Пермского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, республик Коми, Дагестана, Татарстана и многих других регионов.

Бахрушинский театральный музей — Федеральный научно-методический центр Министерства культуры России по сохранению отечественного театрального наследия и работе с музеями театров. Он выступает в роли интегратора, помогая учреждениям с коллекциями театрального искусства встроиться в отечественное и мировое музейно-театральное пространство. Ассоциация театральных музеев, созданная по инициативе Бахрушинского театрального музея, помогает формировать познавательную среду для общения и обмена опытом.

«Бахрушинский театральный музей объединяет более 500 музеев театров России и русского зарубежья, — говорит директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова. — При активном участии кураторов нам удалось за короткое время создать единое российское музейно-театральное пространство и условия для нашего профессионального общения. Главная цель Ассоциации, которую мы создали — сохранить уникальное театральное наследие России во всем многообразии его жанров, а также память о людях, служивших или продолжающих служить театру в наши дни».

В 2023 году семинар проходил при поддержке Александринского театра, одного из учредителей Ассоциации. Ключевая тема мероприятия – «Сохранение театрального наследия в Санкт-Петербурге: от эпохи императорских театров до наших дней». Крупнейшие театры Петербурга и Русский музей приняли гостей из московских и региональных театральных музеев, чтобы обменяться опытом. В течение трех дней на Новой сцене Александринского театра им. Вс. Мейерхольда, в Русском музее, Большом драматическом театре им. Товстоногова (БТД), театре имени Ленсовета проходили практические занятия и научно-практические конференции. С докладами выступили директор Музея МХАТ Софья Грачева, директор музея Большого театра Лидия Харина, заведующая отделом «Центр мультимедиа Русского музея» Светлана Бирюкова и многие другие.

Практическое занятие прошло в Музее русской драмы Александринского театра. Этот музей представляет уникальное собрание театра, которое отражает его историю, начиная с эпохи императорских театров. Сотрудники творческо-исследовательской части провели экскурсию, где знаменитый театр сам был представлен как музей. Участники семинара увидели исторические интерьеры Александринского театра, посетили императорскую ложу, взглянули на Петербург из окна императорского фойе, побывали в декорационных мастерских, увидели уникальную мебель, исторический занавес, костюмы и другие предметы из знаменитого спектакля «Маскарад».

Работа семинара продолжилась в Центре мультимедиа Русского музея. Его руководитель Светлана Бирюкова рассказала, как можно использовать материалы музея для создания «живых картин», соединяя воедино магию театра и русскую живопись. Этот проект сделан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а участниками стали студенты Андрея Носкова, известного актера театра и кино, театрального режиссера, мастера курса кафедры актерского мастерства СПбГИКиТ. Учащиеся разыграли «живые картины», предложив зрителям идентифицировать отдельные сюжеты из собрания Русского музея. В результате статичный сюжет классического произведения стал увлекательной историей в современном прочтении.

Большой интерес вызвала тема студенческих лабораторий. Бахрушинский театральный музей представил проект театральной лаборатории, которая начнет работу после открытия музейного квартала. В здании бывшего каретного сарая будут проходить репетиции Студенческого театра ГИТИСа и ВТУ им. М.С. Щепкина, мастер-классы, выставки, постановки студенческих эскизов, фестивали инклюзивных театров.

В музее Большого драматического театра им. Г. Товстоногова руководитель Вениамин Каплан провел мастер-класс по экспозиции. Она выполнена художником Михаилом Бархиным и отражает все этапы жизни театра. Гости посетили мемориальный кабинет Георгия Товстоногова, услышали воспоминания о великом режиссере, побывали в гримерных известных артистов БДТ. Эти стены хранят автографы многих великих людей нашей эпохи: художника Марка Шагала, писателя В. Максимова; артистов Лоуренса Оливье, С. Юрского, М. Водяного, Вс. Тихонова, О. Басилашвили и сотен других.

В театре им. Ленсовета гостей принимала заведующая музеем Вера Матвеева. Она показала результаты реставрации в историческом здании и современную экспозицию музея театра, гармонично вписанную в историческое пространство.

Подводя итоги трехдневного семинара, заведующая отделом научно-методической работы Театрального музея им. А. А. Бахрушина Тамара Бурлакова отметила важность и значимость мероприятия для развития театральных музеев в нашей стране, а значит – сохранения истории всего отечественного театра.