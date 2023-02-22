Балет для детей в Москве в школе Гранд Балет

Русская школа балетного искусства – эталон образовательной системы, вершина, к которой стремятся хореографы и артисты балета во всем мире. По красоте и эстетичности с русским балетом не может сравниться ни одна школа. Традиции, основа и база искусства законно передаются по наследию лучшим в своем деле. Сегодня такой школой по праву значится Гранд Балет.

Школа основана в 2007 году заслуженной артисткой России и солисткой Государственного академического Большого театра Марией Володиной. Основательница принадлежит к семье известной балетной династии Володиных-Самохваловых. Избранные знания, которые передавались через поколения, обогатились современными образовательными техниками. Синтез традиций и новаций позволил педагогам сформировать уникальную методику для воспитания яркой, всесторонне развитой личности. Полученные знания становятся прочным фундаментом для получения профессионального хореографического образования.

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Знаем путь к успеху – ведем таланты к исполнению мечты

База мастерства закладывается в раннем возрасте. Правильно сформированная техника танца позволяет добиться той самой заветной легкости движений в балете, правдоподобности актерской игры. В школе Гранд Балет с детьми занимаются признанные солисты Большого театра, получившие опыт преподавания в Московской Государственной Академии хореографии и колледжах. Они передают детям бесценный опыт сценического мастера, искусства пластики и движения. Дети в восторге от занятий со звездами и кумирами. С детства они находятся в окружении признанных мастеров. Главой попечительского совета является народный артист Николай Цискаридзе.

Дети учатся у сильных личностей не только мастерству балета, но и таким волевым качествам, как:

целеустремленность;

эстетика и тяга к прекрасному;

любознательность;

индивидуальный стиль;

профессионализм;

уважение;

здоровый соревновательный дух (участие в конкурсах);

устойчивость к публичным выступлениям;

манеры.

Родителям предоставляется возможность погрузиться в мир искусства, посещать красочные мероприятия, концерты и конкурсы, в центре которых будут находиться их дети. Каждый концерт продумывается до мелочей, организация на высоте. Бесценно наблюдать за ростом и совершенствованием навыков и таланта своего ребенка. Многие из учеников Гранд Балет уже танцуют на главных сценах страны.

Заботимся о безопасности и комфорте

Школа оснащена по всем требованиям и стандартам:

совмещение школы и балета – удобное расписание, правильное распределение нагрузки, обучение по ФГОС;

7 просторных залов для занятий с высокими 5-метровыми потолками;

пол с напольным амортизирующим покрытием – Ortopol;

комфортные раздевалки и душевые кабины;

методические пособия;

станки, зеркала в каждом зале;

программа «Мама и малыш» при занятии с раннего возраста, от двух лет;

лицензия – относится к единственной российской частной школе балета, сумевшей получить лицензирование;

проведение интенсивов для совершенствования техники и исполнительского мастерства;

круг единомышленников;

методика – академический танец по школе А.Я.Вагановой и современные направления;

5 филиалов в Москве;

эстетика, стильный дизайн, культурная атмосфера.

Русская школа искусств Гранд Балет станет проводником в интересный и захватывающий мир балетного искусства. Если по-настоящему постигать нюансы танца, то только в Гранд Балет!

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