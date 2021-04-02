Балет «Дон Кихот» в Театре балета классической хореографии: долгожданное возвращение на сцену

3 апре­ля 2021 года на сцене Мос­кон­церт Хол­ла Театр бале­та клас­си­че­ской хорео­гра­фии La Classique под руко­вод­ством Эли­ка Мели­ко­ва пред­ста­вит зри­те­лям пре­мье­ру спек­так­ля «Дон Кихот». Спек­такль более 4‑х лет назад был исклю­чён из репер­ту­а­ра теат­ра, а теперь будет вновь воз­вра­щён на сцену.

Воз­вра­ще­ние бале­та «Дон Кихот» на сце­ну ста­нет глав­ным собы­ти­ем сезо­на 2020/21 в Теат­ре бале­та клас­си­че­ской хорео­гра­фии La Classique. Зажи­га­тель­ная музы­ка Людви­га Мин­ку­са, яркие костю­мы и деко­ра­ции, ори­ги­наль­ная хорео­гра­фия Мари­уса Пети­па и Алек­сандра Гор­ско­го в редак­ции бель­гий­ско­го поста­нов­щи­ка Сер­жа Ман­ге­та – всё это при­зва­но создать атмо­сфе­ру испан­ско­го празд­ни­ка в Москве.

В осно­ве сюже­та лежит одна из новелл зна­ме­ни­то­го рома­на Миге­ля де Сер­ван­те­са «Хит­ро­ум­ный идаль­го Дон Кихот Ламанч­ский». В бале­те сам Дон Кихот явля­ет­ся вто­ро­сте­пен­ным пер­со­на­жем, а в цен­тре повест­во­ва­ния – любов­ная исто­рия доче­ри трак­тир­щи­ка Кит­ри и цирюль­ни­ка Базиля.

Более 4‑х лет назад балет «Дон Кихот» был исклю­чён из репер­ту­а­ра Теат­ра бале­та La Classique, но сей­час будет вос­ста­нов­лен с обнов­лён­ным соста­вом участ­ни­ков и впер­вые пока­зан на сцене Мос­кон­церт Хол­ла (г. Москва, ул. Калан­чёв­ская, д.33).

Пре­мьер­ные спек­так­ли прой­дут 3 апре­ля, 24 апре­ля и 30 апре­ля в 19:00. Глав­ные пар­тии в бале­те испол­нят веду­щие арти­сты Теат­ра бале­та клас­си­че­ской хорео­гра­фии: Кит­ри – мастер сце­ны и Дипло­мант меж­ду­на­род­ных кон­кур­сов Ида­лия Назмут­ди­но­ва, Базиль – Лау­ре­ат пре­мии в обла­сти куль­ту­ры, мастер сце­ны Кирилл Попов, Дон Кихот – солист теат­ра Вадим Пахомов.

Про­дол­жи­тель­ность бале­та «Дон Кихот» – 2 часа 30 минут. Спек­такль идёт в трёх актах с дву­мя антрактами.

Воз­раст­ные огра­ни­че­ния – 6+.

Биле­ты мож­но при­об­ре­сти на сай­те Москонцерта.

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