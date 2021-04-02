Балет «Дон Кихот» в Театре балета классической хореографии: долгожданное возвращение на сцену

3 апреля 2021 года на сцене Москонцерт Холла Театр балета классической хореографии La Classique под руководством Элика Меликова представит зрителям премьеру спектакля «Дон Кихот». Спектакль более 4‑х лет назад был исключён из репертуара театра, а теперь будет вновь возвращён на сцену.
Возвращение балета «Дон Кихот» на сцену станет главным событием сезона 2020/21 в Театре балета классической хореографии La Classique. Зажигательная музыка Людвига Минкуса, яркие костюмы и декорации, оригинальная хореография Мариуса Петипа и Александра Горского в редакции бельгийского постановщика Сержа Мангета – всё это призвано создать атмосферу испанского праздника в Москве.
В основе сюжета лежит одна из новелл знаменитого романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». В балете сам Дон Кихот является второстепенным персонажем, а в центре повествования – любовная история дочери трактирщика Китри и цирюльника Базиля.
Более 4‑х лет назад балет «Дон Кихот» был исключён из репертуара Театра балета La Classique, но сейчас будет восстановлен с обновлённым составом участников и впервые показан на сцене Москонцерт Холла (г. Москва, ул. Каланчёвская, д.33).
Премьерные спектакли пройдут 3 апреля, 24 апреля и 30 апреля в 19:00. Главные партии в балете исполнят ведущие артисты Театра балета классической хореографии: Китри – мастер сцены и Дипломант международных конкурсов Идалия Назмутдинова, Базиль – Лауреат премии в области культуры, мастер сцены Кирилл Попов, Дон Кихот – солист театра Вадим Пахомов.
Продолжительность балета «Дон Кихот» – 2 часа 30 минут. Спектакль идёт в трёх актах с двумя антрактами.
Возрастные ограничения – 6+.
Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.