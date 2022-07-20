БаЛЕТОмания’22: новый балетный сезон в Москонцерт Холле!

29 июля 2022 года в 19:00 на сцене Москонцерт Холла стартует ежегодный проект БаЛЕТОмания’22, организованный ГБУК «Москонцерт». В его рамках свои лучшие балетные постановки представит Государственный Театр балета классической хореографии La Classique под руководством Элика Меликова. По традиции проект откроется спектаклем «Лебединое озеро.

К открытию своего 33-его театрального сезона коллектив театра La Classique подготовил для зрителей целый месяц балетных спектаклей на сцене Москонцерт Холла по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская, д.33. В афише представлены такие шедевры классического репертуара, как «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» на музыку П.И. Чайковского, «Жизель» композитора А. Адана, «Дон Кихот» Л. Минкуса в уникальной хореографической редакции Сержа Мангетта, а также вечер одноактных балетов «Кармен. Пахита. Вальпургиева ночь».

БаЛЕТОмания является специальным проектом Москонцерта и уже в четвёртый раз проходит на сцене Москонцерт Холла. В этом году БаЛЕТОмания откроется 29 июля в 19:00 самым известным в мире балетом «Лебединое озеро». Этот спектакль в постановке театра La Classique ни раз собирал полные залы крупнейших площадок России и зарубежья, включая Crocus City Hall в Москве и Янтарь Холл в Светлогорске. Главные партии в день открытия исполнят дипломант международных конкурсов, ведущая балерина театра Идалия Назмутдинова и ведущий солист Степан Косыгин.

В рамках БаЛЕТОмании’22 зрители увидят премьеру прошлого сезона – одноактный балет «Пахита». Он дополнил вечер одноактных балетов, где представлены хорошо знакомые зрителям «Кармен» и «Вальпургиева ночь». Этот спектакль соединил в себе три постановки о любви, страсти, судьбе и земных удовольствиях. Увидеть вечер одноактных балетов можно 13 и 27 августа в 19:00.

Самый яркий и любимый среди зрителей балет «Дон Кихот» коллектив покажет 5 и 20 августа. Премьерные спектакли, представленные аудитории в апреле 2021 года, получили множество восторженных отзывов от зрителей и положительных оценок журналистов и профессионального сообщества. «Дон Кихот» – самый весёлый и зажигательный, но при этом запредельно сложный балет в репертуаре театра, пропитанный атмосферой испанского праздника!

Красивый, нежный и, вместе с тем, леденящий душу своим мистическим сюжетом балет «Жизель» будет показан 31 июля, 6, 14, 25 августа в 19:00. Этот спектакль стал настоящим хитом, побив все рекорды по продажам билетов в сезоне 20/21.

Красивая сказка для всей семьи – балет «Спящая красавица» — будет представлена 4, 7, 18, 21 и 26 августа в 19:00.

Помимо Идалии Назмутдиновой и Степана Косыгина, главные партии в спектаклях исполнят ведущие солисты и мастера сцены Театра балета классической хореографии. Среди них: дипломант Международного конкурса артистов балета в Москве 2022 года и международного конкурса «Арабеск-2022» в Перми Варвара Терёшина, лауреат 3-ей степени Российско-японского конкурса артистов балета 2019 года и дипломант международного конкурса «Арабеск-2020» в Перми Наталья Пивкина (Чезганова), лауреат международных конкурсов Диана Еремеева, а также ведущая солистка театра Маргарита Почивалова. Партнёрами для этих талантливых балерин станут лауреат премии в области культуры Кирилл Попов, а также ведущий солист театра Арсений Барановский.

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