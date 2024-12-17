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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Балкания» Александра Ермака признана лучшим интеллектуальным триллером 2024 года

editor
By editor
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Балкания

В конце года принято подводить итоги, в том числе и литературные. Открытием 2024 года критики и читатели считают роман Александра Ермака «Балкания». Это современный увлекательный триллер с философским подтекстом, схожий по жанру с «Именем розы» Умберто Эко и «Кодом да Винчи» Дэна Брауна.

«Балкания» — это история, которая начинается с того, что журналист Стефан отправляется в маленькую страну Балкания, чтобы выполнить заказ, который кажется ему обыденным. Его попросили переписать Библию в интересах могущественной организации WP, стремящейся внедрить новые «правильные» ценности.

Однако вскоре Стефан начинает замечать странности Балкании, в которой мир меняется на глазах, нарушая все моральные принципы и ценности. Например, детей учат сексуальному просвещению с практическими занятиями, а общество погружается в глубокую моральную деградацию, становясь все более податливым для манипуляций. Постепенно Стефан понимает, что оказался в центре большой игры за будущее человечества. Игры, в которой каждое его действие — это шаг в сторону тотальной «сторнации» (замены и отмены прежних нравственных норм).

«Балкания» — это увлекательный триллер, в котором Александр Ермак поднимает актуальные для всего мира вопросы: можно ли переписать не только историю, но и саму суть человечества? Чем обернется наше стремление к свободе и толерантности, если они станут инструментом власти?

«По духу эта книга близка к «Имени розы» Умберто Эко, «Коду да Винчи» Дэна Брауна, но во многом отличается от них. Очевидно, автор затронул актуальную тему нашего времени, попал в нерв эпохи. Да, и наши читатели, видимо, соскучились по интересной серьезной литературе, которая одновременно заставляет, и переживать, и думать. Издательский старт «Балкании» получился весьма успешным», — сообщил продюсер триллера Александр Назайкин.

Книга сразу привлекла внимание литературных критиков и философов. Светлана Фролова, литературный критик, описала роман как «смелую и беспощадную литературу», подчеркивая, что произведение заставляет читателя «думать самостоятельно и не сходить с ума, даже если весь мир обезумел». Любовь Петрова, главный редактор журнала «Журналист», отмечает, что книга затрагивает важнейшие вопросы профессиональной этики журналиста и необходимости личного выбора в сложных моральных ситуациях.

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