Бамбуковый ковер: всё, что следует знать о предмете украшения интерьера

Ковер из бамбука — традиционный для азиатской культуры элемент домашнего интерьера. Технология его производства известна уже много столетий. Считается, что производить его стали в Китае. Современные бамбуковые ковры массово стали выпускать в начале 2000-х годов. Однако популярность и интерес к ним в России и в Европе стали проявлять только сейчас.

Что представляет собой бамбуковый ковер?

Это изделие особенно ценится среди людей, которые склонны к аллергическим реакциям. Выполнен ковер из искусственных, но не из синтетических материалов. В основу ложится вискоза, добываемая из сердцевины бамбука. Другое название "бамбуковый шелк". После специальной обработки получают нити.

Из них затем ткут ковры любых размеров, с любым узором. Изделия получаются весьма прочными и долговечными. Впрочем, это не единственное достоинство, за что ценят ковры из вискозы бамбука. При надлежащей обработке, ковры получаются прочными, с красивым лоском, который свойственен шелку.

Преимущества ковров из бамбука

Визуально сразу отличить ковры из шелка и бамбука почти невозможно. Но последние отличаются большим сроком эксплуатации, прочностью. Технология производства очень похожая. Тем не менее различия имеются и большинство положительных свойств у бамбукового ковра. Среди достоинств следует выделить:

Привлекательный вид. Визуально он напоминает шелковый материал. Другими словами, обладает таким же богатым убранством, красивым блеском и нежным ворсом.

Износостойкий и долговечный. Отличное решение, если в доме имеются домашние питомцы и дети. При бережном уходе ковер способен прослужить не меньше 50 лет.

Доступная стоимость. В отличие от ковров из шелка, цена на изделие значительно меньше. Качественный бамбуковый ковер можно приобрести по разумным ценам.

Экологичность. Ковры абсолютно безопасны. Поэтому вы можете не переживать за то, что у вас может возникнуть аллергическая реакция или это как-то навредит детям.

Хорошая теплоизоляция и гигроскопичность. Ковры из бамбукового волокна поддерживают нужный микроклимат внутри помещений, защищают от переохлаждения стопы.

Конечно, не последнее значение имеет то, где вы приобретаете изделия. Лучше всего на bbcarpets.ru купить бамбуковые ковры от производителя. Прямые поставки от известных компаний, позволяют гарантировать высокое качество и оригинальное происхождение. Никакого обмана или подделок, которые могли бы разочаровать.

Где используются бамбуковые ковры?

Визуальная привлекательность делает возможным использование этого текстиля как дома, так и в офисах. Ковровые ковры могут стать украшением детской комнаты. В силу своей экологической чистоты и безопасности они не вызывают аллергии или раздражения. Также сфера применения бамбуковых ковров — это:

Спальня и гостиные. Можно подобрать классические варианты, которые универсально впишутся в имеющийся интерьер.

Прихожие. Небольшие бамбуковые коврики станут идеальным украшением передовицы вашего жилья.

Бамбуковый ковер в офисе также создаст приятную атмосферу и интерьер, украсит помещение, придаст ему деловой стиль.

Наконец, он подходит для декорирования стен. Например, если интерьер помещения выполнен в азиатском восточном стиле.

Самое главное — выбрать качественное изделие, которое изготовлено по всем правилам. Поэтому стоит выбирать надежного и проверенного продавца. У изделия должна быть выдержанная толщина (обычно не более 10 мм), высокая плотность (до 2 млн узлов на м2). При этом не допускает использование синтетических волокон.

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