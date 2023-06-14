BandLink СаундЧек. Моя волна открытий: летняя образовательная программа для начинающих музыкантов на Плюс Даче

17 июня в рамках летней музыкальной программы Яндекс Музыки на Плюс Даче в Парке Горького пройдет СаундЧек от BandLink. Событие будет посвящено креативным музыкальным промокампаниям, а также умению общаться с аудиторией не только с помощью музыки, но и на языке визуала.

Июньский СаундЧек состоит из трех ключевых сессий. В первой креативный директор Яндекс Музыки и Яндекс Афиши Никита Квасник разберет методологию создания креатива, а хип-хоп артист Acid Racer покажет, как это работает на примере своего релиза «masala». Вторая сессия будет посвящена запоминающемуся и органичному визуальному контенту, а ее гостями-экспертами станут режиссер клипов Элджея, INSTASAMKA и SLAVA MARLOW Никита Вильчинский вместе с креативным директором клипов Сашей Пьяных и фотографом-художником Юлей Скляровой, известной проектами с Boulevard Depo, Скриптонитом, Feduk и другими. В третьей части гостей ждут консультации со спикерами и гостями-экспертами — все они будут готовы ответить на любой вопрос о наболевшем в музыкальной индустрии.

СаундЧек пройдёт 17 июня на Плюс Даче в московском Парке Горького с 13:00 до 18:00. Ежедневно с 13:00 число доступных мест будет обновляться.

Зарегистрироваться можно по ссылке: http://band.link/pYVVE .

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