Барные стулья в интерьере: как выбрать лучшее решение

Барные стулья — это не что иное, как комфортные высокие табуреты, используемые возле барных стоек. Они отличаются своей высотой и в основном применяются на кухнях. Уже более десятка лет они пользуются все большей популярностью, а их производители уже предлагают огромное количество материалов, из которых они изготовлены, а также разнообразный дизайн.

Идеальный барный стул

Выбирая обеденные стулья из ассортимента Divan.ru, следует подумать о нескольких вещах. Необходимо учитывать следующие детали:

сиденье — его тип (мягкое, жесткое, прямое, контурное),

спинка — можно выбрать модель с мягкой спинкой или без нее,

тип каркаса (деревянный, алюминиевый, металлический, пластиковый).

Если барный стул предполагается использовать для повседневного, достаточно длительного использования, стоит продумать мягкое сиденье и удобную спинку. При такой компоновке кресло должно в первую очередь быть удобным для пользователя. Стоит знать, что есть и такие модели барных стульев, которые имеют не только спинку, но и подлокотники. Это идеальное решение, если, например, стульями пользуются дети. Металлические ножки придадут стулу устойчивость и долговечность, а деревянные — станут прекрасным дополнением интерьера.

Еще один важный вопрос — опора для ног, что является еще одним фактором, влияющим на общий комфорт использования мебели.

Как выбрать идеальный барный стул?

Обеденный или барный стул в первую очередь следует подбирать по высоте столешницы, возле которой он будет стоять. Идеальное расстояние между столешницей и сиденьем составляет около 20-30 см. Тем не менее, размеры следует выбирать для людей, которые будут наиболее частыми пользователями, особенно если они имеют нетипичную фигуру или рост.

В каталоге Диван.ру также доступны барные стулья с регулируемой высотой, что, несомненно, сделает их универсальными, с возможностью регулировки под рост человека.

Идеальный выбор для интерьера кухни

Барный стул несомненно должен вписываться в интерьер дома или квартиры. Классический дизайн хорошо дополнит мебель с деревянным каркасом и мягким сиденьем. Более изысканные композиции с богатым орнаментом прекрасно составят единое целое со стегаными сиденьями с использованием велюра или атласа. Металлические и пластиковые барные стулья от ООО ”ДИВАН ТРЕЙД”, безусловно, подойдут для современных помещений.

Богатство дизайнов и материалов, из которых изготавливаются барные стулья, означает, что каждый найдет подходящий предмет мебели, соответствующий обустройству помещения, и в то же время отвечающий индивидуальным ожиданиям и потребностям даже самых взыскательных и требовательных пользователей.

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