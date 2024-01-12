Барокко и его переосмысление: ансамбль im SPIEGEL теперь оркестр

Оркестр im SPIEGEL (дирижёр Джереми Уолкер – прим. ред.) создан на базе ансамбля im SPIEGEL | ensemble, который сразу завоевал любовь слушателей благодаря своей философии – музыка как откровение: уход от внешнего к внутреннему, диалог со слушателем через глубокий психологизм интерпретаций. «Новосозданный ансамбль московских музыкальных интеллектуалов» – именно так именовал проект музыкальный критик Алексей Мунипов.

Новая программа оркестра im SPIEGEL документирует вечную попытку человека не сойти с ума, удержаться на волнах невротических состояний. Музыкальная траектория вечера — от умиротворения к истерике и деланному спокойствию — может показаться знакомой многим.

«Эти три горячо любимых нами произведения встретились в одной программе неслучайно. С точки зрения музыкального языка все понятно – барокко и его переосмысление. Но тут другое: захотелось погрузиться в состояния, знакомые многим, поэтому каждый слушатель узнает здесь свои некогда пережитые, но, возможно, невысказанные эмоции. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый услышал в этой музыке самого себя», – отмечает основатель и художественный руководитель проекта im SPIEGEL Мария Магиева.

В своих «Пяти пьесах для струнного оркестра» (1927) Пауль Хиндемит также использует язык старых мастеров, однако ощущение от них совершенно иное — с самого начала земля словно бы уходит у слушателя из-под ног, оставляя его в море болезненной рефлексии, навязчивых идей и параноидальных приступов. «Пять пьес» были написаны с педагогическими целями, для студентов Хиндемита — тем сильнее контраст между идеей порядка и хаосом, нестабильностью и дискомфортом, прорывающимися сквозь старые схемы.

Вокальный цикл «Озарения» (1939) Бенджамина Бриттена, написанный на стихи Артюра Рембо, в еще большей степени усиливает этот разрыв. Музыка отсылает нас к новой ясности и классическим моделям (отголоски барокко, Перселла), символистская же поэзия Рембо — настоящий манифест иррациональности, начинающийся с фразы «Я один владею ключом от этого безумного парада». Музыка словно бы пытается удержать в рациональных рамках сны и галлюцинации, и свет возвращается к слушателю — но возвращается ли спокойствие?