БАСКЕТБОЛИСТКА КАТЕРИНА КЕЙРУ И РЕСТОРАН «СЫРОВАРНЯ» ПРЕДСТАВИЛИ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Часть выручки от меню была направлена на благотворительность

В последние дни августа в Москве прошла презентация коллаборации Катерины Кейру — члена национальной сборной России, чемпионки Европы и основательницы фонда «Женщина вправе сказать» — и ресторана «Сыроварня» на Красном Октябре, - сообщают « Вести Подмосковья ».

Катерина Кейру придерживается правильного питания, как основы здорового тела. Катерина является ресторанным гурманом и давно хотела создать совместную коллаборацию с сильным ресторанным холдингом. И как же здорово, что это воплотилось вместе с рестораном «Сыроварня» на Красном Октябре.

На презентации гости смогли попробовать позиции из специального меню, которое будет действовать в ресторане на протяжении сентября.

В завершении презентации каждому гостю были вручены подарки от дружественного партнера — бренда «ПÁЧЕ».

Гостями события стали: Полина Аскери, Ольга Лефферс, Алина Буре, Марина Доможирова, Виктория Богатырева, Евгения Малахова, Юлия Голыгина, Снежина Кулова, Алексей Гаврилов, Адель Бикулова, Виктор Кейру, Катя Маслова, Нюта, Никита Карстен, Ольга Смирнова и другие.

Фото – Фонд «Женщина вправе сказать»

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