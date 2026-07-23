Басманный вкус: как меняется гатрокарта одного из старейших районов Москвы

Мария Шулутко, директор по коммерческой недвижимости Ikon Development, рассказала о том, как меняется ресторанная карта одного из старейших районов Москвы.

Басманный район давно стал одним из заметных центров ресторанной жизни Москвы. Его характер формируется на пересечении разных аудиторий и сценариев: здесь встречаются деловые маршруты Мясницкой и Лубянки, студенческая среда Бауманского района, туристические потоки и сложившееся локальное сообщество.

В отличие от районов, сформированных вокруг одной доминирующей функции, Басманный остается многослойным. Днем здесь востребованы места для деловых встреч и быстрых обедов, вечером — бары и рестораны с авторскими концепциями, а в выходные гастрономическая жизнь района становится частью городского досуга.

За последние годы ресторанная сцена Басманного вышла за рамки отдельных заведений: постепенно формируется целая система городских точек притяжения, объединяющих разные форматы — от камерных ресторанов и баров до современных общественных пространств с несколькими гастрономическими концепциями.

Гастрономическая карта Басманного

В Басманном работают проекты известных ресторанных команд. Здесь представлены заведения крупных ресторанных холдингов и авторские проекты, ориентированные на разные аудитории. Среди заметных мест — рестораны Novikov Group, включая «Фарш» на Земляном Валу, проекты Perelman People на Покровке, гастропабы, бары, семейные рестораны и концепции с национальными кухнями. Район сочетает высокий уровень конкуренции с большим разнообразием форматов: здесь соседствуют авторская кухня, итальянские проекты, грузинские рестораны, азиатские концепции и демократичный стритфуд.

Высокая концентрация ресторанов делает Басманный одним из самых насыщенных районов Москвы с точки зрения ресторанного предложения. При этом внутри района давно сформировались собственные зоны, каждая из которых ориентирована на свою аудиторию и поводы для визита.

Мясницкая, Лубянка и Сретенский бульвар остаются территориями деловой гастрономии. Здесь сосредоточены рестораны среднего и высокого ценового сегмента, премиальные кофейни, винные бары и авторские проекты, востребованные офисными сотрудниками, предпринимателями и туристами.

Совсем другой ритм задают Маросейка и Покровка — одна из главных точек притяжения вечерней жизни Москвы. Здесь доминируют гастропабы, коктейльные бары и рестораны с яркими авторскими концепциями, а высокая конкуренция и постоянный поток гостей требуют от заведений постоянно обновлять формат и поддерживать интерес аудитории.

Район Бауманской и Старой Басманной развивается по иной модели. Благодаря близости университетов здесь преобладают демократичные кафе, пекарни, небольшие азиатские кафе, стритфуд и fast casual, ориентированные прежде всего на студентов и местных жителей.

При этом структура спроса постепенно меняется. Гости все чаще выбирают не просто место для приема пищи, а пространство, где можно провести несколько часов: встретиться с друзьями, выпить кофе, поработать, попробовать разные блюда и получить новый городской опыт.

Новый запрос городской аудитории

Высокая конкуренция заставляет ресторанный рынок постоянно искать новые идеи. При этом отдельные сегменты уже близки к насыщению. Особенно это касается кофеен «с собой» у станций метро, сетевой паназиатской кухни, крафтовых баров и классических бургерных. Сегодня посетителю уже недостаточно просто хорошей кухни — все большую роль играют концепция, атмосфера и возможность интересно провести время.

В результате растет интерес к проектам, которые предлагают не только качественную кухню, но и разные способы проводить время. Все более востребованными становятся семейные рестораны среднего ценового сегмента, современные проекты со здоровым питанием, аутентичные гастрономические концепции и пространства, сопровождающие гостя в течение всего дня — от завтраков и работы за ноутбуком до вечерних встреч. Все большую ценность приобретают заведения, способные предложить собственную атмосферу и локальную историю, связанную с районом.

Пространства вместо отдельных заведений

Именно этот запрос сегодня становится драйвером развития современных гастрономических пространств. Вместо одного ресторана с фиксированной концепцией появляются проекты, объединяющие разные кухни, форматы и аудитории.

Один из таких примеров — фудхолл «Чкалов» на площади Курского вокзала. Пространство объединяет 13 разный гастрономических концепций: итальянская кухня представлена корнером Pizza & Pasta by La Bottega Siciliana известного российского ресторатора Игоря Витошинского, паназиатская — проектом Pan-Asia by GUTAI, реинкарнацией одноименного популярного ресторана Анны Витошинской на Малой Бронной.

Среди резидентов фудхолла — как новые авторские проекты именитых шеф-поваров, например Kamel Smash Burger Камеля Бенмамара и бриоши с разнообразными начинками от бренда Bolo шеф-повара Артема Евстафьева, так и уже зарекомендовавшие себя сетевые концепции: корнер «Грузины здесь» с широким ассортиментом грузинских блюд, вьетнамский корнер с популярными супами Pho и фирменные сеты с мидиями от «Мидийного места».

У входа гостей встречают specialty-кофе от rockets.coffee и выпечка Remy Bakery, а в центре пространства расположены бар и мексиканская кухня Veladora Виталия Бганцова и Дмитрия Рубаненко — точка притяжения вечернего трафика. Такое разнообразие позволяет одному пространству работать сразу с несколькими поводами для визита — от утреннего кофе и быстрого обеда до вечерних встреч.

Следующий этап развития района

Для Басманного района следующий этап развития связан уже не столько с ростом числа ресторанов, сколько с появлением более многослойных концепций. Конкурировать будут не только кухня или уровень сервиса, но и способность проекта создавать атмосферу, объединять разные способы проводить время и становиться частью городской жизни. Именно такие форматы, сочетающие гастрономию, общественные функции и разнообразие впечатлений, во многом будут определять развитие ресторанной карты района в ближайшие годы.