Басни Крылова проданы почти за два миллиона рублей

Впервые выставленная на российских торгах легендарная книжная миниатюра с баснями Ивана Крылова XIX века продана за 1 900 000 рублей, а «Божественная комедия» с автографом Сальвадора Дали ушла с молотка за 500 000 рублей.

Всего на торги 22 сентября Аукционный дом «Литфонд» выставил коллекцию из 350 лотов на общую сумму более 15 000 000 рублей. Самыми дорогими стали раритетные издания – библиофильская дезидерата «Басни» Ивана Крылова, Петровская книга 1711 года издания, а также упомянутое произведение Данте с автографом Дали и другие литературные реликвии.

Настоящее чудо типографского набора – выпущенный в Санкт-Петербурге Экспедицией заготовления государственных бумаг в 1855 году миниатюрный сборник из 25 басен Ивана Крылова. Это букинистический пример, под стать работе Левши. Во многих библиографических работах про издание так и писали: «документ, свидетельствующий о высоком искусстве русских типографских умельцев, могущих при случае и „блоху подковать“».

Для книжечки был даже отлит специальный микроскопический шрифт «Диамант». На российских аукционах не найдено ни одной продажи этой книги. Ставка за раритет с 1 200 000 рублей в финале торгов поднялась до 1 900 000 рублей.

Среди выставленных на прошедшем аукционе книг и автографов обратила на себя внимание коллекционеров такая записная редкость, за которой во все времена охотились любители антикварной книги, начиная с книгочеев XIX века и заканчивая всеми известными библиофилами советской поры. Единицы книголюбов в СССР могли похвастаться наличием в своих коллекциях издания «Новая манера укреплению городов, учиненная чрез Господина Блонделя…» (Москва, 1711 г.), а на торгах оно предстало еще и редчайшим полным экземпляром с дополнительной инструкцией! По свидетельству библиофила Александра Петрова, в таком комплекте издание практически не встречается и отсутствовало в Публичной библиотеке. Антикварная книга ушла с молотка за 1 500 000 рублей.

Большой интерес вызвал у библиофилов и личный экземпляр издателя Марио Салани произведения «Божественная комедия» с автографом и рисунками Сальвадора Дали (1963-1964 гг.) в 6 томах. Книги предстали на аукционе в шести издательских иллюстрированных картонных папках. В первом томе «Чистилища» имеется автограф Сальвадора Дали, датированный 1963 годом.

Известно, что над серией иллюстраций к «Божественной комедии» Данте художник Дали работал в течение трех лет (1956-1959 гг.). Сначала он нарисовал 100 акварелей (по одной к каждой из 100 песен «Божественной комедии), затем перевел акварели на печатные пластины (общее количество досок составило 3500 штук!) и лично контролировал процесс создания гравюр, проверяя и утверждая каждую из них.

«Божественная комедия» (итал. La Commedia, позже La Divina Commedia) — поэма, написанная Данте Алигьери в период с 1307 по 1321 годы, ставшая отражением средневековой культуры и онтологии мира. Считается одним из величайших памятников мировой литературы. А гравюры к ней в исполнении Дали признаны лучшим из всего, что сделал художник в книжной графике. «Божественный» раритет выкупили за 500 000 рублей.

Еще одна находка для библиофилов – роскошное издание Александра Грибоедова «Горе от ума. Комедия в четырех действиях в стихах» с иллюстрациями Дмитрия Кардовского, выпущенное ограниченным тиражом прямо накануне революции в 1917 году в Санкт-Петербурге. Издание дополнено факсимильным воспроизведением афиши первого представления комедии в Петербурге 26 января 1831 года и нескольких листов рукописи автора и рукописных списков комедии. Лидирующая ставка за комедию была указана в размере 95 000 рублей, но книга покинула торги по финальной цене 340 000 рублей.

Ценители редкостей не упустили и возможности поторговаться за свидетельство былых взаимоотношений между Анной Ахматовой и поэтом Михаилом Кузминым. На торгах был выставлен его автограф, оставленный для поэтессы, чей талант он, как считается, уловил одним из первых литераторов. Кузьмин подписал свою книгу «Вожатый. Стихи» (Санкт-Петербург, Прометей, 1918 г.): «Анне Андреевне Ахматовой с искренней любовью от автора М. Кузмин».

Известно, что Михаил Кузмин написал и предисловие к ее первому сборнику стихов «Вечер». Тогда поэтесса считала Кузмина своим учителем, хотя в дальнейшем их пути разошлись. Однако позже из отношения разладились, и сама Ахматова с осуждением отзывалась о нем: «Кузмин был человек очень дурной, недоброжелательный, злопамятный». Заявленную на старте ставку 180 000 рублей коллекционеры подняли до 240 000 рублей – во столько обошелся этот автограф новому обладателю.

Не обошли вниманием коллекционеры и два редких издания русского писателя Михаила Пыляева, собиравшего занимательные истории и анекдоты XVIII–первой половины XIX века: «Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. С 100 гравюрами» (Санкт-Петербург, Типография Алексея Суворина, 1887 г.) и «Старая Москва. Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы. С 132 иллюстрациями» (Санкт-Петербург, Типография Алексея Суворина, 1891 г.). Обе книги одеты в роскошные издательские коленкоровые художественные переплеты с полихромным тиснением, исполненные в мастерской Отто Кирхнера. Финальные ставки за книги поднялись почти вдвое. Так, сборник, посвященный Северной столице, выкуплен за 170 000 рублей, а про Первопрестольную – за 150 000 рублей.

Неизменный интерес у настоящих ценителей вызывает и такая букинистическая редкость, как экземпляр с историческими очерками «Государи из Дома Романовых. 1613-1913. Жизнеописания царствовавших государей и очерки их царствований» (Москва, Издательство Товарищества Ивана Сытина, 1913 г.). Это юбилейное издание в 2-х томах было подготовлено к 300-летию дома Романовых под редакторским руководством коллекционера и доктора русской истории Николая Чечулина (1863-1927 гг.). Лидирующая ставка за него с 75 000 рублей тоже выросла вдвое, достигнув 150 000 рублей.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.