Баста выпустил клип на песню «Наугад» для фильма «Одна»

С 9 июня в кинотеатрах страны зрители смогут увидеть фильм «Одна». Картина рассказывает уникальную историю Ларисы Савицкой — единственной в мире женщины, которой удалось выжить в авиакатастрофе после падения с 5-километровой высоты в безлюдную тайгу. Трек «Наугад» Баста записал вместе с певицей Дарьей Яниной, и вместе с ней появился в клипе.

«Когда я посмотрел фильм, мне захотелось написать к нему песню. И мне сразу было понятно, что она должна быть предельно простой — без сложных рифмованных настроек, без наворотов. В ней должны быть главные слова — какие говорят люди друг другу в самые сложные моменты. Ведь на самом деле в такие минуты люди пишут и говорят самое важное тем, кого любят», — рассказал Баста.

«Мы писали музыку для фильма с Вадимом Купэ — музыкальным продюсером творческого объединения «Газгольдер». Василий увидел части фильма, загорелся этой историей и с нуля написал финальную песню для фильма. Потом мы сняли клип, придумали для него специальную декорацию, в которой возникают воспоминания наших героев. Клип получился очень трогательным», — поделился историей создания песни режиссер фильма «Одна» Дмитрий Суворов.

«Любая катастрофа в сознании человека измеряется не объемом разрушения физических тел, а тем, насколько глубоко человек включен в переживание и насколько сильно он пропускает его через себя. Каждый из нас, наверное, может представить себе, что испытывает человек, когда его любимый уходит навсегда. Что такое любовь, пронесенная через всю жизнь к человеку, которого нет. В фильме тема любви, как мне кажется, имеет ключевое значение, тема любви как очень важного и очень нужного человеку дара», — поделился своими эмоциями Баста.

Лариса Савицкая стала основным консультантом основанной на реальных событиях картины «Одна». Главные роли в фильме исполнили Надежда Калеганова, Максим Иванов, Виктор Добронравов и Ян Цапник.

Фильм-катастрофа «Одна» выйдет в широкий прокат 9 июня 2022 года при поддержке Первого канала.

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