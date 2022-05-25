Beat Film Festival рад представить айдентику этого года и ключевой предмет линейки мерча

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который пройдёт с 19 июня по 3 июля офлайн в Москве и онлайн на Кинопоиске, представляет айдентику 2022, разработанную совместно с создателями Liars Collective. В ее основу легли размышления команды о роли и смыслах фестиваля в этом году: так родилась метафора совместного путешествия на волнах эмоций.

Айдентика Beat Film Festival всегда отражала идеи, которые стоят за фестивалем и его программой. В этом году у Beat Film Festival появились новые смыслы. Сегодня он призван дать своему сообществу чувство безопасности и свободу испытывать любые чувства. «Мы поворачиваемся спиной к киноэкрану: главным становится то, что происходит со зрителем. Сейчас мы все в одной лодке и проживать фестиваль будем по-другому, чем в прошлые годы, но по-прежнему вместе».

Концепция айдентики создана креативным продюсером Beat Film Festival Полиной Веденяпиной и креативным директором парижской продюсерской компании Soldats Гатисом Мурниексом, а ее визуальная составляющая была разработана командой Undefined Designers Team (основатель Liars Collective Антон Горбунов, Женя Елгина, Саша Ахраменко). Визуальные элементы поддерживают метафору путешествия в условиях неопределенности, в поисках почвы под ногами.

«Для айдентики фестиваля мы придумали многослойную систему, основанную на визуальных приемах под кодовыми названиями «туман» и «маяк». Зритель пробирается через туман, горизонт скрыт за пеленой, но все же он видит луч надежды, свет маяка вдалеке. Мы находимся где-то посередине, между действительностью и новыми «маяками». Шрифт — как надпись на спасательном жилете — честный, прямолинейный и заметный», — говорит об айдентике Beat Film Festival 2022 основатель Liars Collective Антон Горбунов.

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