«Бедные Абрамовичи» – оШАЛОМительная семейная комедия выходит на START

Мультикультурная семейная комедия в четырех поколениях про самых бедных Абрамовичей, для просмотра которой совсем не обязательно искать у себя еврейские корни, выйдет в онлайн-кинотеатре START 26 сентября. Главную роль в сериале исполнил Гера Сандлер («Неортодоксальная»), режиссером выступил Илья Фарфель («Война семей», «Короче»). Представляем трейлер первой премьеры 5784 года по еврейскому календарю. Премьера проекта пройдет в Сочи на фестивале «Новый сезон». А 26 сентября подписчикам START станут доступны сразу три серии. Новые эпизоды будут выходить раз в неделю по вторникам до середины декабря.

В центре Москвы под одной крышей живут четыре поколения еврейской семьи. И хотя живут Абрамовичи совсем рядом с синагогой, от еврейских традиций, религии и самосознания все они, кроме старой Муси Львовны (Ирина Чипиженко), очень далеки. Боря (Гера Сандлер) продает (и ест) свинину, тщетно пытаясь преуспеть в бизнесе, его сын Давид (Денис Котов) скрывает свое происхождение, а жена Алла (Анна Банщикова) даже не подозревает, как сильно она похожа на настоящую аидише-маму.

Но все меняется в один день, когда в Борю, убегающего от коллекторов, попадает молния. Придя в себя, он знакомится с духом предка — вредным стариком Хаимом (Семен Стругачев). Когда-то Хаим совершил страшный грех и навлек на весь их род проклятие. Только Боре под силу снять его с семьи Абрамовичей, но для этого нужно освободить душу Хаима.

Гера Сандлер, сыгравший главного героя Борю Абрамовича, рассказывает, в чем для него месседж сериала. «Главный герой Боря и есть месседж, состоящий в том, что человек возвращается не просто к своим национальным корням, а к себе настоящему, начинает понимать, кто он такой, для чего и с кем он живет, почему ему необходимо открыться этому миру. Да, Боря не может удержаться от ошибок, глупостей, скоропалительных решений, но ведь внутренний процесс взросления не бывает безболезненным, — делится актер. — В нашей сериальной еврейской семье есть особенность: все понимают и тонко чувствуют друг друга (даже слишком). При создании таких проектов фальшивить нельзя, иначе получится карикатура. И именно поэтому в сценарии “Бедных Абрамовичей” нет никакого догмата и заискивания по отношению к евреям, а есть тонкий юмор, понимание и большая любовь к персонажам. Надеюсь, что человек любой национальности, любой конфессии, любого цвета кожи при просмотре нашего сериала скажет: “Вот, это про меня, это про мою семью, про мою жизнь!”»

Для Анны Банщиковой, исполнившей роль Аллы, жены Бори, «Бедные Абрамовичи» — история о семейных взаимоотношениях, построенная на самоиронии. «Самоирония в этом сериале присутствует и в сценарии, и у персонажей, и у самой съемочной группы. Все члены шумной семьи Абрамовичей достаточно темпераментны, они открыто высказывают другу другу все, что у них наболело, делая это ярко и с юмором. Зрителям будет любопытно наблюдать за человеческими взаимоотношениями внутри этой колоритной семьи, — рассказывает актриса. — История моей героини Аллы знакома многим женщинам. В какой-то момент ей стало скучно в браке, страсть в отношениях с мужем начала затухать. И вот Алла думает, как вырваться и что-то поменять в своей жизни».

Денис Котов сыграл Давида — сына Бори и Аллы, который по какой-то причине стесняется своего происхождения и хочет поступить в Стэнфорд любой ценой. Денис рассказывает, как он познакомился с еврейской культурой и в чем ключевая особенность семьи Абрамовичей: «Первый раз я сыграл еврейского мальчика на первом курсе университета, снявшись в фильме “Моисей Коля”, хотя сам я не еврей. Я основательно готовился к роли тогда, изучал много материала. Потом вместе с ребятами мы сформировали небольшую команду, и теперь каждый год в праздник Пурим играем спектакль для детей. Поэтому к роли Давида я уже был подготовлен. Сила обаяния большой семьи Абрамовичей в их любви друг к другу, как бы они ни ссорились и жестко ни шутили друг над другом, они знают, что все равно будут вместе».

Павел Майков сыграл бизнесмена и университетского приятеля Бори Абрамовича. «У меня жена еврейка, поэтому я кое-что знаю об их традициях и культуре. Когда спрашивают о моей национальности, обычно говорю: “еврей по жене”», — шутит актер.

Режиссер Илья Фарфель вырос в Израиле, но съемки «Бедных Абрамовичей» все равно считает для себя вызовом: «Я максимально изучал образ жизни московских евреев, ходил в синагогу, наблюдал, как идут молитвы, побывал у семей ортодоксальных и неортодоксальных. Сложно было ставить сцены, которые касаются иудаизма и религии — хотелось быть правдивым, но при этом все-таки сделать ключевой акцент на художественном решении. Думаю, у нас получилась интеллигентная саркастическая комедия про человека, который ушел с правильного пути, и теперь ему нужно вернуться на него. Для этого у него есть гид — диббук — призрак дальнего родственника, который и поведет его по всем заповедям, традициям и истории».

В сериале сыграли: Гера Сандлер («Неортодоксальная»), Анна Банщикова («Ищейка»), Семен Стругачев («Гибель Империи», «Великая»), Павел Майков («Нулевой пациент»), Дмитрий Лысенков («Вампиры средней полосы»), Денис Котов («Игра на выживание»), Евгения Вайс («В Бореньке чего-то нет»), Нина Дворжецкая («Оттепель»), Лев Малишава («Смычок») и другие.

Фото – онлайн-кинотеатр START

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