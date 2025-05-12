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Бедные смеются, богатые плачут: продолжение истории

editor
By editor
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бедные-смеются-богатые-плачут
Фото © пресс-служба ТНТ

Сюжет второго сезона продолжает историю олигарха Сергея Воронцова (Александр Самойленко) и его разветвлённого «семейного коллектива»: детей, бывших жён, новой супруги и, конечно, прислуги. В центре внимания — героиня Катя (Полина Денисова), оказавшаяся в опасной ситуации из-за брата, и её сложные чувства к Мише (Михаил Сотников). С возвращением героев приходят и новички: харизматичная пиарщица Жанна (Наталья Рудова), чиновник Никита (Владимир Селиванов) и новая горничная Оксана (Светлана Пермякова), которая неожиданно станет конфиденткой героини Алёны Хмельницкой — Елены.

«Для себя мы решили, что наш сериал о том, как хорошие люди ведут себя в странных и сложных для них обстоятельствах, и какой выбор делают. 16 серий этого проекта мы сняли всего за месяц! Это довольно быстро, так как у нас было три съемочных группы, которые снимали разных героев и их линии в разных частях огромного особняка, который можно видеть и в первом, и во втором сезонах. Когда задумывается проект, то всегда есть большое желание его продолжить. Так что мы изначально хотели второй сезон, а сейчас ждем решения, получится ли третий», – говорит креативный продюсер Марина Никольская.

«Мне очень нравится, как прописаны отношения персонажей, они не заклишированные, без штампа, которого ждёшь от этой темы — муж и его бывшие жёны. И мне очень симпатична наша странная парочка с Витей Васильевым. Я вспоминаю работу что в первом, что во втором сезоне как очень комфортную», – комментирует актриса Алёна Хмельницкая.

«Когда запускался второй сезон, мне предложили роль главного антагониста. Прочитав сценарий, я решила принять участие в проекте. Потому что, во-первых, я главная сучка страны, что уж там говорить (смеётся). А во-вторых, мне очень нравятся такие героини, и я их делаю прекрасно. Жанна уверенная, бескомпромиссная, но я боролась за её человечность — и, кажется, победила», – делится актриса Наталья Рудова.

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