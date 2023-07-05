Бэклит: светорассеивающий материал для качественной наружной и внутренней рекламы. Бэклит – это полимерный материал, который прекрасно рассеивает свет. Именно поэтому его часто используют для изготовления наружной рекламы, такой как световые короба, вывески и другие рекламные конструкции с внутренней подсветкой. Бэклит также часто применяют для декора зданий, витрин магазинов и торговых центров.
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Особенности бэклита
Печать на бэклите выглядит в несколько раз лучше, чем на других полотнах. Это связано с особенностью материала – его умением равномерно рассеивать свет по всей площади. Бэклит на 20-25% пропускает свет. Это свойство успешно используют производители световой рекламы.
В отличие от обычной баннерной ткани, печать на бэклите занимает больше времени, так как краска на нем сохнет дольше и хуже впитывается. Зато качество изображения выходит намного выше. Кроме того, материал хорошо переносит даже агрессивное воздействие окружения, не выцветает, не меняет форму и сохраняет насыщенность цветов. Отметим, что бэклит нередко ламинируют. Это помогает защитить его от механических повреждений и повышает жесткость.
Где используют бэклит
Печать на бэклите идеально подходит для изготовления наружной и внутренней рекламы. Если вам нужна качественная вывеска с подсветкой, то мы рекомендуем обратить внимание на этот материал.
Вы можете заказать:
- световой короб (лайтбокс);
- вывеску с подсветкой;
- световую панель;
- баннер;
- декор витрин и здания.
Виды бэклита
Существует два основных типа бэклита:
Самоклеющийся бэклит
Этот вид подходит для печати баннеров с высочайшим качеством и отличается устойчивостью к воздействию окружающей среды.
Несамоклеющийся бэклит
Этот вид бэклита используют для изготовления больших рекламных конструкций, таких как световые короба и вывески. Он также хорошо переносит воздействие окружающей среды и обладает высокой степенью устойчивости.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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