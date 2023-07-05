Бэклит: светорассеивающий материал для качественной наружной и внутренней рекламы. Бэклит – это полимерный материал, который прекрасно рассеивает свет. Именно поэтому его часто используют для изготовления наружной рекламы, такой как световые короба, вывески и другие рекламные конструкции с внутренней подсветкой. Бэклит также часто применяют для декора зданий, витрин магазинов и торговых центров.

Если вас интересует печать на бэклите, то мы можем порекомендовать компанию «Реклама-Лаб». У нас есть собственный цех по производству, команда специалистов и хорошее соотношение цена-качество. Мы предлагаем изготовление бэклит баннеров в Москве любой сложности. Мы гарантируем точное соответствие вашему макету или разработку макета нашим дизайнером.

Особенности бэклита

Печать на бэклите выглядит в несколько раз лучше, чем на других полотнах. Это связано с особенностью материала – его умением равномерно рассеивать свет по всей площади. Бэклит на 20-25% пропускает свет. Это свойство успешно используют производители световой рекламы.

В отличие от обычной баннерной ткани, печать на бэклите занимает больше времени, так как краска на нем сохнет дольше и хуже впитывается. Зато качество изображения выходит намного выше. Кроме того, материал хорошо переносит даже агрессивное воздействие окружения, не выцветает, не меняет форму и сохраняет насыщенность цветов. Отметим, что бэклит нередко ламинируют. Это помогает защитить его от механических повреждений и повышает жесткость.

Где используют бэклит

Печать на бэклите идеально подходит для изготовления наружной и внутренней рекламы. Если вам нужна качественная вывеска с подсветкой, то мы рекомендуем обратить внимание на этот материал.

Вы можете заказать:

световой короб (лайтбокс);

вывеску с подсветкой;

световую панель;

баннер;

декор витрин и здания.

Виды бэклита

Существует два основных типа бэклита:

Самоклеющийся бэклит

Этот вид подходит для печати баннеров с высочайшим качеством и отличается устойчивостью к воздействию окружающей среды.

Несамоклеющийся бэклит

Этот вид бэклита используют для изготовления больших рекламных конструкций, таких как световые короба и вывески. Он также хорошо переносит воздействие окружающей среды и обладает высокой степенью устойчивости.

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