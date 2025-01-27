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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Беларусь на международной арене

editor
By editor
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беларусь
Фото предоставлено Open Eurasia

21 января 2025 года в посольстве Республики Беларусь в Великобритании состоялась весомая и значимая встреча, организованная некоммерческой организацией Eurasian Creative Guild (ECG). Мероприятие было посвящено презентации проектов Гильдии и укреплению сотрудничества между Великобританией и Беларусью, что подчеркивает растущий интерес к белорусской культуре на международной сцене.

В рамках встречи был представлен второй выпуск арт-каталога «Сокровищница Великой Степи», который включает работы 20 талантливых художников, представляющих Евразийский регион. Одной из ключевых фигур каталога стала белорусская поэтесса и художник Мария Мучинская, чьи произведения вдохновляют и восхищают. В её работах отражена красота белорусской природы, что служит культурным мостом между народами.

С 2023 года каталог активно публикует работы авторов из Евразийского региона, распространяя их по ведущим арт-галереям Лондона и подчеркивая уникальность и разнообразие культурных традиций. Это важный шаг для продвижения белорусского искусства на мировой арене.

В ходе встречи посольство Беларуси выразило признание вице-председателю ECG Марату Ахмеджанову, наградив его благодарственным письмом за многолетнюю продуктивную работу по развитию и укреплению международных гуманитарных связей, содействие в продвижении белорусского культурного наследия, активную и последовательную гражданскую позицию по сближению стран и народов. Председатель ECG Марта Брассарт получила в подарок сувениры из Беларуси, символизирующие дружбу и взаимопонимание между странами. Все участники мероприятия были одарены книгами о белорусских классиках, что стало приятным дополнением к культурной программе встречи.

Этот важный шаг к открытию белорусской культуры и искусства на международной арене подчеркивает, что Беларусь — это не только страна с богатым культурным наследием, но и активный участник глобальных культурных процессов. подобные мероприятия будут способствовать дальнейшему развитию культурных связей между Беларусью и другими странами.

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