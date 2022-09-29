БЕЛГОРОД: Презентация книги «Белгородская симфония» экс-руководителя Белгородской филармонии

1 октября в Международный день музыки в Органном зале состоится презентация книги «Белгородская симфония» экс-руководителя Белгородской филармонии, заслуженного деятеля искусств России Ивана Григорьевича Трунова, которая издана в год его 80-летнего юбилея.

Масштабная деятельность И.Г. Трунова неразрывно связана с развитием и расцветом филармонии: создан симфонический оркестр, ставший музыкальным брендом региона; завершены реконструкция и строительство нового здания с тремя концертными залами (2010 г.); торжественно открыт органный зал с единственным в Черноземье духовым органом Hermann Eule Orgelbau (2011 г.).

Благодаря Ивану Григорьевичу в филармонии появились все необходимые условия для планомерной деятельности, направленной на развитие культуры и искусства Белгородской области.

Как писала в журнале «Музыкальная жизнь» известный московский музыкальный критик Евгения Кривицкая, И.Г. Трунов создал «всё, что сегодня составляет гордость Белгородской филармонии».

Книга «Белгородская симфония», явилась итогом размышлений автора о становлении и развитии музыкальной культуры Белгородской области, о встречах с выдающимися личностями. Книга издана по решению Белгородского областного издательского Совета.

На презентации будет возможность пообщаться с автором, услышать живые воспоминания и поделиться эмоциями.

Вход для всех желающих свободный.

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