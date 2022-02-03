БЕЛГОРОД: Вечная музыка в новой аранжировке, мировые премьеры и звёздные гости

Белгородская филармония приглашает на грандиозный субботний концерт!

5 февраля 2022 года в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт Белгородского академического русского оркестра (главный дирижёр, заслуженный работник культуры РФ – Евгений Алешников). На сцену также выйдут наши московские гости – заслуженный артист РФ Борис Андрианов (виолончель), лауреат международных конкурсов Екатерина Мочалова (домра, электро-домра, мандолина), а также солист Белгородской филармонии, лауреат международных конкурсов Александр Сахарчук (баян).

Ёмкое название программы «Премьеры» – суть репертуара этого вечера! Нетленные образцы классической музыки в современной интерпретации («Танец с саблями» А. Хачатуряна в авторской аранжировке А. Белова), давно полюбившиеся белгородской публике композиции в исполнении народных инструментов («Полёт шмеля» Н. Римского-Корсакова и электро-домра).

И, конечно, впервые исполняемое в мире сочинение «Вечная любовь» (Три романтических послания для виолончели, домры и оркестра русских народных инструментов) композитора Михаила Броннера, а также «Рандеву» засуженного деятеля искусств РФ Ефрема Подгайца – мировая премьера двойного концерта для домры, виолончели в авторской редакции для солистов и русского концертного оркестра.

Это известные отечественные композиторы, чья музыка, по мнению критиков, контрастная, выразительная и созвучная современности.

Е. Подгайц будет присутствовать в концертном зале филармонии. Оценить уникальную музыкальную программу приедет еще одна московская гостья – доктор искусствоведения, член Союза композиторов РФ, профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая.

Такой концерт нельзя пропустить!

Начало в 17:00.

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