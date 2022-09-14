Белгородская филармония приглашает на открытие I Международного Славянского органного фестиваля

I Международный Славянский органный фестиваль – беспрецедентное по своей сути событие, потому как в истории музыки ещё не возникали подобные проекты, сосредоточившиеся вокруг русских традиций исполнительства на популярных в европейских странах инструментах – органе и карильоне. Цель фестиваля – привлечение внимания общественности к новым русским инструментам – органу и карильону, обширному репертуару, основу которого составляют сочинения славянских композиторов разных эпох, а также к славянской и, более всего, к отечественной исполнительской школе, к нашим органистам, импровизаторам, композиторам.

По мнению автора идеи фестиваля, лауреата международных конкурсов Тимура Халиуллина, фестиваль с нетерпением ждёт все органное сообщество, так как ещё никогда славянская органная музыка не была представлена своим фестивалем.

С 16 сентября по 27 октября в филармонии пройдёт шесть концертов. В фестивале примут участие четыре приглашённых органиста – заслуженный артист России Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург), лауреат международных конкурсов Алексей Шмитов (Москва), Елена Привалова (Россия/Латвия), Юрий Габрусь (Республика Беларусь).

16 сентября — Открытие I Международного Славянского органного фестиваля. В концерте принимают участие: лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган), камерный оркестр Mezzo Music (художественный руководитель – Наталья Боровик, дирижёр – Олег Хегай).

В программе сочинения В. Одоевского, А. Гречанинова, Д. Шостаковича, М. Таривердиева. Будет исполнен «Славянский концерт» для органа с оркестром С. Слонимского.

Конечно, не обойдёмся без премьер! Впервые прозвучит сочинение «Реверансы» для органа и струнных в трёх поклонах, написанное белгородским композитором Николаем Бирюковым. Произведение состоит из трёх частей – «Поклон М. Мусоргскому», «Поклон А. Лядову», «Поклон И. Стравинскому».

«Реверансы» – они же «Поклоны» – это дань великим русским композиторам, своего рода приношение мастерам, стоящим у истоков нашей отечественной музыки. Творческий стиль Николая Бирюкова отличается тем, что он мастерски переплавляет русскую музыкальную традицию и сохраняет при этом свой голос. Орган и оркестр в «Реверансах» вступают в активный диалог, а в финале концерта – даже в противостояние. Соотношение оркестровой и органной партий свидетельствует о высоком мастерстве композитора.

Начало в 19:00!

Подробную программу всех событий фестиваля можно посмотреть на сайте Белгородской филармонии и в её социальных сетях.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.