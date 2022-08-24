Белгородская филармония проведёт благотворительный концерт в рамках уникального адаптивного проекта

25 августа в Малом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт «Танго-марафон Dale Vida». В программе принимают участие танго-оркестр Grado de Pasión: Илья Мищенков (скрипка, руководитель), Глеб Мацевитый (виолончель), Александр Сахарчук (баян), Яна Сапсай (фортепиано), Дмитрий Сураев (контрабас); а также танцевальные дуэты – Дана Сакимова (Белгород, Россия) и Рауль Сантана (Сантьяго, Чили), Магдалена и Владимир Тарасовы (Москва, Россия).

Часть вырученных средств будет направлена на поддержку подопечных клуба «Cвятое Белогорье против детского рака».

Напомним, что Белгородская государственная филармония – партнёр регионального социального адаптивного проекта «Танго-марафон для семей, воспитывающих детей с онкологическими заболеваниями». Подробности важной социальной инициативы во вложении.

Окунуться в колоритный вихрь танго и зажигательных мелодий популярных латиноамериканских композиторов и авторских произведений танго-оркестра, а также оказать конкретную помощь нуждающимся детям можно будет в последний четверг августа.

Начало в 19:00!

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