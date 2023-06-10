Белгородская филармония завершит 56-й сезон оперой Сергея Рахманинова «Алеко»

14 июня Белгородская филармония завершит сезон оперой Сергея Рахманинова «Алеко». Оперу в концертном исполнении представят: Симфонический оркестр (главный дирижёр, заслуженный деятель искусств РФ Рашит Нигаматуллин), Академический хор (главный дирижер Елена Алексеева), народный артист РФ Евгений Григорьев (баритон), заслуженные артистки РФ Светлана Ломоносова (сопрано) и Нина Стрижова (меццо-сопрано), а также приглашённые солисты – лауреаты международных конкурсов Артём Гарнов (баритон, Москва) и Сергей Писарев (тенор, Москва).

Опера «Алеко» написана по поэме Александра Пушкина «Цыганы». Сочинение было создано девятнадцатилетним Рахманиновым в качестве дипломной работы в Московской консерватории, которую он окончил по классу фортепиано в 1892 году.

В либретто оперы (автор – Владимир Немирович-Данченко) поэма Пушкина сокращена и местами сильно изменена. Действие сразу начинается с напряженного драматизма. Опера пленяет слушателей всего мира яркими образами главных героев, темпераментными ритмами, волнующими и чувственными мелодиями.

Напомним, что в этом году весь культурный мир отмечает 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова. Программа закрытия сезона посвящена этой знаменательной дате.

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