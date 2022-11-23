Белгородская государственная филармония приглашает на концерт «С любовью из Петербурга»

24 ноября в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт Белгородского академического русского оркестра (главный дирижёр, заслуженный работник культуры РФ – Евгений Алешников). Солировать будет лауреат международных конкурсов, композитор, доцент Санкт-Петербургской консерватории Евгений Желинский (балалайка, Санкт-Петербург).

В программе «С любовью из Петербурга» – сочинения русских композиторов, а также авторские сочинения Евгения Желинского. Репертуар вечера будет богат как на плавные и успокаивающие мелодии, так и на темпераментные и величественные. Весь диапазон национальной музыкальной культуры, способной пробуждать в нас самые чистые и добрые эмоции.

Уверены, что этот концерт позволит публике в полной мере насладиться виртуозностью и высоким профессионализмом музыкантов, выразительностью и многогранностью звучания солирующей балалайки, и, конечно, талантом нашего гостя из Петербурга.

Евгений Желинский окончил музыкальное училище им. М. П. Мусоргского (класс Н.А. Шубина). Поступил в РАМ им. Гнесиных, в класс профессора П.И. Нечепоренко, параллельно занимался композицией у профессора Ю.Н. Шишакова. В 1999 году перевёлся на III курс СПбГК (класс профессора М.И. Сенчурова). В 2002 окончил СПбГК, в 2004 – ассистентуру-стажировку (творческий руководитель М.И. Сенчуров). В 2010 году окончил СПбГК по специальности «композиция» (класс проф. Б.И.Тищенко).

С 2003 года преподаватель по классу балалайки факультета струнных народных инструментов СПбГК. Лауреат Международного конкурса юных исполнителей на народных инструментах им. В.В.Андреева (СПб, 1996 – 1 премия), Международного конкурса исполнителей на народных инструментах «Кубок Севера» (Череповец, 2000 – 3 премия), VII Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах, посвященного В.В. Андрееву (Тверь, 2001 – 1 премия).

Солист Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица».

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