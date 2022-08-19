БЕЛГРАД (Сербия): В музее Вука и Досифея проходит спектакль «Мой отец Вук Караджич»

Вук Караджич (1787-1864) – создатель современного сербского языка, бывал как в Петербурге, так и в Москве. Его тепло принимала русская аристократия – Александр Тургенев, Николай Карамзин, Василий Жуковский. Знаком с трудами серба был и Александр Пушкин. Русский поэт не без обращения к творчеству Караджича создал цикл «Песни западных славян»

Вук Караджич был членом Московского общества истории и древностей Российских – научное историческое образование, занимавшееся изучением и обнародованием русских исторических документов. К слову, после поездки в 1818-1819 гг. по городам России Вук Караджич будет получать от русского царя субсидию на свою издательскую и исследовательскую деятельность. Вук Караджич внес заметный вклад не только в сербскую филологию, но и этнографию и антропологию. Его исследованиями до сегодняшнего дня пользуются ученые-балканисты (в том числе и в России).

Сегодня в белградском музее проходит спектакль о жизни Вука Караджича, основанный на воспоминаниях его дочери – Мины Караджич (1828-1894). Она стала не только писательницей и переводчицей, но и художницей. Жизнь Мины Караджич тоже была связана с Россией. В санкт-петербургском пажеском корпусе, но, к сожалению, рано умер.

Богатая коллекция научных и биографических трудов Вука Караджича была сформирована в конце XIX века, когда его дочь Мина Караджич-Вукоманович пожертвовала её королевству Сербия. Данное собрание стало первой коллекцией Национального музея, получившего целостный каталог с описанием всех переданных предметов. Досифей Обрадович (1742-1811) был первым министром просвещения Сербии. Часть фондов музея состоит из произведений изобразительного искусства, архивных документов, переписки Обрадовича и книг, включающие, в том числе, первые издания его произведений.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

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