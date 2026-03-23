«Белое благородство» России и Белоруссии

В Белоруссии нет гор, но есть Республиканская федерация альпинизма и скалолазания. Её 30-летие торжественно отмечалось в Минске 20 марта 2026 года. Эдельвейс расцвёл на этом торжестве своим орденом 2-й степени. Орден «Эдельвейс» учреждён альпинистским сообществом России к чести и славе своих товарищей,отличившихся многолетними трудами, заслугами и выдающимися достижениями в этом виде спорта и в общественной деятельности на пользу Отечества.

За высокие спортивные достижения и многолетнюю плодотворную активность в сфере альпинизма его кавалером стал Вадим Сергеевич Фролов — первый белорус, покоривший пик Винсона, самую труднодоступную и удалённую от мест обитания людей вершину в Антарктиде.

В 2020 Году памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне Вадим Фролов принял на себя высокую ответственность и осуществил подготовку и проведение экспедиции на Эверест, высочайшую вершину мира. Здесь альпинисты установили государственный флаги Российской Федерации и Республики Беларусь Беларуси и воссозданное специально для этой цели Знамени Победы — штурмового флага, водружённого над Рейхстагом.

Награда Вадиму Фролову была вручена членом президиума Федерации альпинизма России, Гроссмейстеромальпинистского ордена «Эдельвейс» и кавалером ордена 1-й степени Сергеем Михайловичем Маркиным и кавалером ордена 1-й степени Александром Николаевичем Годлевским, заслуженным тренером Беларуси, председателем Белорусской федерации альпинизма и скалолазания.

Живая связь и тесное взаимодействие российских и белорусских альпинистов многие годы пребывает целью и заботой Вадима Фролова как члена президиума Белоруской федерации альпинизма и скалолазания. В основании его полномочий и возможностей лежат не только личные достижения в спорте, но и масштабная предпринимательская деятельность на посту Генерального директора ООО «Промышленная группа ВЕКПРОМ», члена правления Московского областного союза промышленников и предпринимателей и членство в Московском областном отделении Союза машиностроителей России.

Квинтэссенцию своей общественной деятельности Вадим Фролов выразил по вручении ему ордена «Эдельвейс»: «Для меня этот орден — не просто знак отличия, но символ духовной верности чистым идеалам православной веры, которые объединяют Россию и Белоруссию, символ преданности крепко сплетённым корням национальной культуры наших народов и общей купели Крещения, в которой мы родились как неделимое целое единой Святой Руси».