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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Белорусское искусство на международной арене: успех на VIII Eurasian Creative Guild в Шотландии

editor
By editor
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картина марии мучинской
Картина Марии Мучинской

В рамках VIII Eurasian Creative Guild, c 28 по 30 ноября, в Гринок, Шотландия, состоялась выставка Евразийских художников, где была представлена картина прекрасной художницы Марии Мучинской.

Выставка, прошедшая в арт-центре Beacon Art Center на живописном берегу реки Клайд, стала праздником искусства Евразии, объединившим талантливых художников из Кыргызстана, Великобритании, Украины, Казахстана, Узбекистана и Беларуси.

Работы Марии Мучинской произвели глубокое впечатление на гостей мероприятия, демонстрируя уникальный художественный стиль, в котором сочетаются национальные традиции и современное видение. Экспозиция подчеркнула богатство белорусской культуры и её вклад в общее наследие Евразийского региона.

Одним из значимых событий фестиваля стала презентация нового выпуска альманаха «Голоса Друзей», посвященного выдающемуся белорусскому поэту и переводчику Аркадию Кулешову. Презентация стала ярким акцентом литературной части фестиваля, подчеркнув вклад Беларуси в мировую поэзию и литературное искусство.

дмитрий козловский и марат ахмеджанов
Консул Республики Беларусь в Великобритании Дмитрий Козловский и организатор выставки Марат Ахмеджанов

Посольство Беларуси в Великобритании дополнило культурную программу, организовав выставку и торжественный приём. Гостей угощали традиционными белорусскими блюдами, а консул Республики Беларусь в Великобритании Дмитрий Козловский выступил с вдохновляющей речью, отметив важность культурного обмена в укреплении международных связей.

«Это событие демонстрирует силу искусства как средства объединения культур и подчеркивает богатство белорусского наследия. Мы гордимся тем, что Беларусь представлена на этом значимом международном форуме», — отметили представители белорусской делегации.

Фестиваль завершился 30 ноября презентацией юбилейного выпуска OCA people, где вышла мемориальная статья посвященная дипломату, писателю из Беларуси Владимиру Счастному.

Фото предоставлено пресс-службой Eurasian Creative Guild

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