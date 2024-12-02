Белорусское искусство на международной арене: успех на VIII Eurasian Creative Guild в Шотландии

В рамках VIII Eurasian Creative Guild, c 28 по 30 ноября, в Гринок, Шотландия, состоялась выставка Евразийских художников, где была представлена картина прекрасной художницы Марии Мучинской.

Выставка, прошедшая в арт-центре Beacon Art Center на живописном берегу реки Клайд, стала праздником искусства Евразии, объединившим талантливых художников из Кыргызстана, Великобритании, Украины, Казахстана, Узбекистана и Беларуси.

Работы Марии Мучинской произвели глубокое впечатление на гостей мероприятия, демонстрируя уникальный художественный стиль, в котором сочетаются национальные традиции и современное видение. Экспозиция подчеркнула богатство белорусской культуры и её вклад в общее наследие Евразийского региона.

Одним из значимых событий фестиваля стала презентация нового выпуска альманаха «Голоса Друзей», посвященного выдающемуся белорусскому поэту и переводчику Аркадию Кулешову. Презентация стала ярким акцентом литературной части фестиваля, подчеркнув вклад Беларуси в мировую поэзию и литературное искусство.

Посольство Беларуси в Великобритании дополнило культурную программу, организовав выставку и торжественный приём. Гостей угощали традиционными белорусскими блюдами, а консул Республики Беларусь в Великобритании Дмитрий Козловский выступил с вдохновляющей речью, отметив важность культурного обмена в укреплении международных связей.

«Это событие демонстрирует силу искусства как средства объединения культур и подчеркивает богатство белорусского наследия. Мы гордимся тем, что Беларусь представлена на этом значимом международном форуме», — отметили представители белорусской делегации.

Фестиваль завершился 30 ноября презентацией юбилейного выпуска OCA people, где вышла мемориальная статья посвященная дипломату, писателю из Беларуси Владимиру Счастному.

Фото предоставлено пресс-службой Eurasian Creative Guild