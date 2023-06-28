Белухи в кино: мультфильм «Катак. Ледниковый побег»

Канадская анимационная картина «Катак. Ледниковый побег» об увлекательном путешествии храброй белухи и её друзей выйдет в российский прокат 20 июля при поддержке Москвариума и ИД «Ламинария».

Белуха Катак расстроен: в то время, как сверстники получили белую окраску, его собственная так и не поменялась. Чтобы доказать, что он повзрослел и исполнить желание бабушки, Катак отправляется в опасное приключение на Великий Север.

Анимационная картина «Катак. Ледниковый побег» – проект студии 10th Ave Productions, предлагающей зрителю историю, чьё действие разворачивается в знаменитой реке Святого Лаврентия, соединяющей Великие озёра с Атлантическим океаном. Путь белухи Катака к неведомым водным гладям ради исполнения желания бабушки становится метафорой взросления и обретения уверенности в себе.

Посвящённый обитателям водоёма, мультфильм стал полнометражным анимационным дебютом для многих участников кинопроизводства: режиссёра Кристин Даллэр-Дюпон (в прошлом – 2D-аниматор, дизайнер персонажей и художник по раскадровке; автор комикса Sky Rover, в 2017 году признанного лучшим самостоятельно изданным комиксом Канады), сценаристки Андрэ Ламбер (обладательница премии Жемо за телевизионные проекты «Волынка» и Toc Toc Toc) и композитора Уберко (сотрудничал с Cirque du Soleil и Moment Factory).

Для самой студии 10th Ave Production это пятый подобный проект – работы новатора в разработке канадских художественных 3D-мультфильмов уже вышли в прокат в свыше 160 странах. Анимационная картина «В поисках йети» вошла в программы 21 профильного фестиваля, «Петух Дудл Ду» получил 4 награды, побывав на 16 киносмотрах.

Продюсер и президент компании 10th Ave Productions Нэнси Флоренс Савар о картине: «Работа над мультфильмом, как историей вымирающих видов животных, стала профессиональным рождением для огромного количества художников и аниматоров. В создании проекта принимали участие семь студий, а производство преимущественно базировалось в Квебеке – подобная командная работа становится всё более эффективной с каждым новым фильмом. Мы хотели бы поблагодарить зрителей в Квебеке и по всему миру за посвящение семейного досуга нашим работам – в их качество мы вкладываемся всем сердцем».

Сценаристка проекта Андрэ Ламбер: «Я годами наблюдала за сезонными изменениями реки Святого Лаврентия из окна моего дома. Мне казалось естественным выбрать её в качестве локации для моей истории и сделать героев её обитателями. Свою жизнь я посвятила созданию телевизионных сериалов для детей. Я написала «Катака» для детей, которые ощущают себя под гиперопекой из-за того, что они другие. Для родителей, которым тяжело «отпустить» ребёнка. Для бабушек и дедушек, которым иногда проще доверять. Наконец, я написала его для всех тех, кто подобно мне обеспокоен эксплуатацией наших океанов и исчезновением таких видов, как киты-белухи в реке Святого Лаврентия. Или же для тех, кто просто хочет окунуться в неизведанный мир и позволить ему увлечь себя».

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