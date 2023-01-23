БЕРЛИН (Германия): «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева в новом сезоне Комической оперы

Впервые сказочная опера Прокофьева, написанная в 1921 году, появилась в репертуаре театра в 1998 году. На протяжении 20 лет «Любовь к трем апельсинам» можно было увидеть на сцене. После перерыва постановка снова заняла место в репертуаре театра.

Не без влияния Всеволода Мейерхольда была написана данная опера. Премьера состоялась 30 декабря 1921 года на сцене Чикагской городской оперы. Либретто было написано по пьесе Карло Гоцци в духе Комедии дель Арте. С тех пор сказку можно увидеть на многих сценах мира.

Немецкоязычные страны не стали исключением: Берлин, Гейдельберг, Кельн, Кобленц, Майнц, Штуттгарт, Женева. И, конечно, европейские фестивали – в Глайндборне, Лионе. В сезоне 2022/23 снова Берлин.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежной прессы,

Фото – Monika RITTERSHAUS

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