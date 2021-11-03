Бесплатное обучение со звездами и широкие возможности для контента: в России открываются блогерские студии Insight People 

Блогеры по всей стране теперь могут объединяться и получать необходимые ресурсы для продвижения своих каналов и развития творчества. Все это – благодаря открытию региональных студий Insight People, где каждый может бесплатно обучаться у звездных учителей. Креативные площадки уже представлены в 35 регионах России. Так, студии открыты в Москве, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Пензе, Вологде, Петрозаводске, Мурманске, Ярославле, Омске, Новосибирске, Туле, Твери, Курске и Ростове.

Творческим личностям бывает непросто найти единомышленников, обрести свою аудиторию и рассказать миру о своем таланте. Многие начинающие блогеры сталкиваются с ситуацией, когда видео и посты «не залетают» в рекомендации, не находят целевую аудиторию и все усилия, затраченные на контент, проходят впустую. Теперь за помощью в развитии российские блогеры могут обращаться в региональные студии Insight People. Площадки оснащены профессиональным оборудованием и предлагают бесплатное обучение у лучших из лучших.

Звездные эксперты расскажут, как научиться снимать качественные видеоролики, как развить актерское мастерство и в чем основная формула успеха. Кроме того, продюсерский центр сотрудничает с крупными компаниями, привлекая своих резидентов к участию в их проектах.

«Insight People – это уникальный для России проект, который поможет объединить контент-мейкеров по всей стране в полноценную команду из более чем 2 500 блогеров. Присоединиться к Insight People может любой амбициозный блогер с ярко выраженной тягой к искусству. Не важно сколько у вас подписчиков и какие охваты – главное целеустремленность и желание творить, делать уникальный контент и вкладывать в любимое дело всего себя», – отмечает Алина Зиннатуллина, генеральный директор Insight People.

Студии Insight People призваны помочь творческим людям раскрыть свой потенциал и привнести в уже существующее медиапространство новые идеи и современный взгляд. Присоединиться к проекту могут люди абсолютно любого возраста. Блогеры могут развивать свои таланты и творить вне зависимости от региона пребывания. В региональных студиях обучать участников будут опытные московские резиденты, среди которых Ольга Долматова, сестра популярного рэп-исполнителя GUF, и Алексей Савко, блогер-мотиватор с шестью миллионами подписчиков в TikTok.

Одна из основных задач Insight People – развитие молодёжи, при этом самым креативным резидентам студия предлагает участие в шоу и уникальных программах, а также коллаборации с крупными блогерами. Кроме того, участники смогут создавать свой уникальный контент, обсуждать идеи с единомышленниками и экспертами.

За время существования проекта членами команды стали более 400 блогеров по всей России, в том числе – артист и певец Анатолий Цой, блогер и тиктокер Саша Кабаева, блогер и певица Алина Рахалина, блогер Татьяна Строкова, блогер и музыкант Авет Агабекян, артист Роман Филиппов и другие. Всего участниками Insight People создано более 10 шоу, а совокупный охват аудитории резидентами составляет 27 миллионов. При этом с каждым днем количество участников продолжает расти.

Командой студии уже было проведено более 100 академических часов обучающих курсов, опубликовано свыше 1000 рекламных интеграций в социальных сетях. И это — только начало. В каждом региональном отделении будет проходить обучение по двадцати дисциплинам, в том числе – актёрское мастерство, обучение правильной мобильной видеосъёмке, обучение манипуляциям в визуальном контенте, погружение в различные социальные сети и многое другое. Проводить обучение будут местные и приглашенные звездные блогеры от Insight People.

Помимо обучения и поддержки, студия также предлагает полное финансовое и юридическое сопровождение. А продюсерский центр готов взять на себя такую сложную процедуру как продвижение резидента и привлечение рекламных контрактов.

Активно развивающаяся компания начала свой путь в марте 2021 года с открытия площадки для контент-мейкеров в Вологде. Цель продюсерского центра – создать единое пространство для творчества от Мурманска до Владивостока. В компании убеждены, что в каждом регионе России есть яркие, креативные личности, которые готовы приложить все усилия, для того чтобы выйти на один уровень с крупными столичными контент-мейкерами.

Следить за новостями Insight People можно на официальном сайте проекта https://insightpeople.ru и в официальном инстаграмм-аккаунте – https://www.instagram.com/insight.people .

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