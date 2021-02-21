Бесплатные кинопоказы, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества пройдут в Подмосковье

С 20 по 25 февраля 2021 года Министерство культуры Московской области и «Мособкино» приглашают жителей и гостей региона на бесплатные кинопоказы, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества.

Показы пройдут в городских округах Богородском, Мытищах, Пушкинском, Наро-Фоминском, Дубне, Орехово-Зуевском, Зарайске, Лыткарино.

Для зрителей будут представлены, военно-историческая драматическая художественная картина режиссеров Леонида Пляскина и Максима Бриуса «Зоя», посвященная судьбе Героя Советского Союза Зое Космодемьянской; «Двадцать восемь панфиловцев» – исторический художественный фильм Андрея Шальопы и Кима Дружинина, рассказывающий о легендарном подвиге советских бойцов при обороне Москвы в 1941 году и российский биографический фильм режиссера Константина Буслова «Калашников».

Время показов уточняйте у площадок-организаторов.

Вход свободный.

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