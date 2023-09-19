Креативное молодежное пространство и сообщество Кинокампус Горького на базе легендарной Киностудии им. М. Горького при поддержке Правительства Москвы запустило творческий конкурс видеоконтента для подростков. Победители получат возможность бесплатно поехать в одну из международных киноэкспедиций в Сербию, Турцию, Армению, Узбекистан, Казахстан или Белоруссию. Они смогут научиться основам нескольких кинопрофессий и попробуют снять собственные короткометражные фильмы на профессиональном оборудовании под руководством опытных наставников.

Первая группа отправится в киноэкспедицию в Сербию уже в октябре в ближайшие школьные каникулы. Подростки узнают, как Эмир Кустурица снимал свой фильм «Жизнь как чудо», и посетят одну из деревень, созданную специально для фильма. Их также ждет экскурсия по Белграду, мастер-классы от знаменитых представителей сербской киноиндустрии и посещение Международного фестиваля короткометражного кино Film Front.

Конкурс будет проходить в течение всего учебного года, он рассчитан на подростков от 13 до 17 лет и включает в себя нескольких этапов. Первый отборочный этап – это творческий конкурс видеоконтента. К участию принимаются видеоролики длительностью до 5 минут, которые нужно снять самостоятельно или в команде от двух до четырех человек. По формату это может быть видеорепортаж, видеоподкаст, анимация или моушн-графика, обучающие, презентационные или рекламные ролики, видео-арт. Среди предложенных тем: молодежные движения и увлечения, подростковый научпоп, подростки в креативных индустриях, современная молодежная культура Москвы и др. Вместе с конкурсным роликом участникам нужно снять короткую видеовизитку. Экспертный совет конкурса оценит работы и определит список из 200 финалистов.

В рамках второго этапа финалисты встретятся онлайн с профессионалами киноиндустрии и пройдут серию мастер-классов. По итогам занятий будут выбраны 90 победителей, которые на третьем этапе отправятся в одну из международных киноэкспедиций Кинокампуса Горького во время школьных каникул.

Финальным этапом станет Международный кинофестиваль детско-юношеских фильмов летом 2024 года в Москве. На нем победители представят свои короткометражные фильмы, снятые в киноэкспедициях. На большой киносмене в рамках фестиваля пройдут лекции и мастер-классы от профессионалов киноиндустрии.

Подать заявку на участие в первой киноэкспедиции в Сербию можно на сайте до 10 октября. Далее заявки будут приниматься: в Белоруссию до 15 декабря, в Узбекистан до 3 февраля, в Армению до 10 марта, в Казахстан до 15 апреля, в Турцию до 31 мая. Даты поездок будут объявлены на официальном сайте проекта.

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